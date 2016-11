«Farmen»-Burhan får hatmeldinger: – Helt uakseptabelt

Burhan Qaderi (29) valgte Oddvar Jenssen (33) til førstekjempe, men var ikke forberedt på at han skulle dynkes i hat og rasisme.

TV-seerne raser over at Burhan valgte sin egen hjelper til førstekjempe i gårsdagens episode. I skrivende stund har nærmere 1200 skrevet kommentarer i frustrasjon, fortvilelse og sinne på VGs Facebook-side, der artikkelen ble postet i går kveld.

Bakgrunn: – Visste at valget ville skape mye dritt

Mye går ut på at seerne forsvarer publikumsyndlingen Oddvar, fordi de mener han er «den eneste verdige vinneren». Særlig får Burhan, som nylig kom inn som utfordrer på gården, gjennomgå. Beskrivelser som «feig», «urettferdig» og «sleip», går igjen.

– Langt over grensen



Storbonde-Burhan har i tillegg fått langt verre meldinger i sin egen innboks.

– Jeg forstår at folk ikke er enig i valget, men at det kommer personlige hat- og rasismemeldinger, er helt uakseptabelt. Det er langt over grensen i det samfunnet vi lever i i 2016 og absolutt ikke hyggelig, sier han til VG.

Burhan, som er kurder fra Iran, reagerer på at voksne mennesker ytrer seg på en sånn måte uten å tenke på at de går foran som eksempler for yngre seere.

– Folk må gjerne kalle meg dust, men rasisme aksepterer jeg altså ikke. Jeg har selv to barn og tanken på at de kan komme til å oppleve sånn mobbing, er helt forferdelig.

Burhan hadde på forhånd prøvd å forberede seg på alt som kunne skje i kjølvannet av «Farmen»-deltagelsen. Men rasisme hadde han ikke sett for seg. Burhan klandrer ikke TV 2 og forsikrer at han tåler å stå i stormen.

– Jeg sitter ikke her og sier at jeg trenger hjelp, men det er viktig å si fra til dem som skjuler seg bak en skjerm og tastatur, hva som er greit og ikke.

PUBLIKUMSFAVORITT: Oddvar Jenssen. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

29-åringen forsikrer at han aldri hadde til hensikt å såre hverken Oddvar eller andre.

– Men han var den tøffeste konkurrenten. Ingen av de andre deltagerne reagerte på førstekjempevalget mitt. Oddvar og jeg har snakket sammen om dette i ettertid, og vi er klare på at det var et spill.

Oddvar: – Jeg ble forbannet og sa fra

Alene om valget

For Burhan er det viktig å presisere at ingen andre overtalte ham til å velge Oddvar, spesielt med tanke på det som kommer frem på TV rundt Ali Ahmad (29).

– Jeg var innforstått med at noen prøvde å påvirke meg, men valget var mitt, og det valget tok jeg alene. Der og da var det det eneste riktige.

Oddvar: – Kygo, er det en frukt?

Burhan, som til daglig jobber som fengselsbetjent i Oslo, stusser over alle kommentarene som går ut på at Oddvar er den eneste som fortjener å vinne «Farmen».

– Det var mange verdige vinnere der inne, som jobbet like bra som Oddvar og viste ekstra høy arbeidsmoral. Men Oddvar er en kjempetype, ingen tvil om det. Jeg vet han har forståelse for valget mitt, og i dag er vi venner både på Facebook og Snapchat.

Artikkelen fortsetter under bildet.

RIVALER: Burhan Qaderi (t.v.) og Ali Ahmad i privat prat før førstekjempevalget. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Ali Ahmad (29), som så langt i TV-serien har vært svært godt likt av seerne, har også fått mye negativ respons det siste døgnet etter at han presset på å få Oddvar som førstekjempe. Han har forståelse for at TV-seerne blir opprørt, men han angrer ikke på noe.

– Jeg ville gjort det samme igjen. Oddvar var den aller største konkurrenten. Sånn er spillet.

«Farmen»-bølla: – Jeg tapte med vilje

Men én ting har Ali behov for å oppklare. Da Burhan valgte Oddvar, viste TV 2 et klipp av at Ali og Simen Amandus Haug Henriksen (34) satt og smilte.

– Jeg vil ikke legge meg opp i hvordan «Farmen» klippes. Er man med på leken, får man tåle steken. Men det var altså ikke sånn at vi satt og lo Oddvar opp i trynet da han ble førstekjempe. Dette er fra en annen setting. Mange av de kommentarene jeg har fått etter at det ble vist, går nemlig ut på at vi satt og lo. Men det gjorde vi ikke, forklarer Ali.

Oi da: «Farmen»-rivaler i klinsj

Ali, som har pakistanske aner, har vært spart for rasismemeldinger, men har sett noen ufine muslimkommentarer.

– Det blir for teit, så jeg velger å la det gå rett forbi meg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

VALGET: Her får Oddvar Jenssen den nedslående beskjeden fra Burhan Qaderi. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

TV 2: – Trist



Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen», forsikrer at TV 2 tar sterk avstand fra alle former for rasisme. Han opplyser også at de på TV 2s og «Farmen»s åpne Facebook-side har folk som følger med og fjerner meldinger som går over streken, men at det ikke har vært et problem der.

– Det er trist at Buhran opplever å få denne typen meldinger. Buhran har vært en flott utfordrer, som de andre deltagerne satte stor pris på, og det er selvfølgelig uakseptabelt at enkelte mener de er berettiget til å sende hatmeldinger til ham direkte, sier Iversen.

«Hotel Cæsar»-skuespiller: Hetset på nett

Oddvar om hyllesten



Oddvar har også druknet i reaksjoner det siste døgnet, men i motsetning til de andre har han kun fått positive tilbakemeldinger.

– Jeg har fått skrekkelig mange reaksjoner på Facebook, og det er selvfølgelig himlande gøy. Jeg har lest en god del i kommentarfelt også, men hvis jeg skal få med meg alt, får jeg ikke gjort noe annet, sier han.

Single Oddvar: – Det kunne bodd ei dame her

33-åringen setter stor pris på støtten.

– Det er fint å høre at de ønsker å ha meg med videre. Trøkket har vært voldsomt nå etter dette førstekjempevalget – det er helt vilt. Særlig har det tatt helt av når det gjelder venneforespørsler på Facebook, sier han.

Hvem Oddvar velger til andrekjempe søndag, og hvem av de to som blir værende på gården, gjenstår å se.

Klippeglipp: Mystisk kyssemerke