«Farmen»-Aylar ut mot mobbing

Fire dager etter at Aylar Lie (32) kom med en tordentale mot «Farmen Kjendis»-rival Kari Jaquesson (54), oppfordrer hun alle til å stoppe mobbing og netthets av Kari og andre.

Det var tydelig for alle seere at Aylar Lie og Kari Jaquesson ikke gikk overens på «Farmen Kjendis». De to barket også sammen i den første tvekampen, der Aylar satte ny rekord i melkespannholding og sendte Kari ut av konkurransen.

Onsdag postet Lie et åpent brev til Jaquesson på sin åpne Facebookside der hun gikk kraftig ut mot Kari og blant annet skrev at hun var « belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk». Til VG forklarte hun da at brevet var en reaksjon på intervjuer Jaquesson hadde gjort med «God Morgen Norge» og VG tidligere i uken.

Søndag har Aylar skrevet et nytt åpent brev på sin Facebookprofil, et innlegg VG også har fått tillatelse til å trykke. Der reagerer hun kraftig på hetsen som har kommet mot Jaquesson de siste dagene.

SATTE REKORD: Det ble historisk rekord da Lie konkurrerte mot Jaquesson i å holde melkespann. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Leste kommentarfelt

– Jeg pleier bevisst å overse kommentarfeltene, for det er ubetydelig for meg hva folk som ikke kjenner meg mener, men i dette tilfelle var jeg faktisk nysgjerrig på hvordan jeg ble tolket og hvor sympatien lå i konflikten med Kari, sier hun til VG og fortsetter:

– Kanskje jeg ble nysgjerrig nettopp fordi jeg opplevde å bli urettferdig og dårlig behandlet av Kari både under og etter innspillingen, og søkte derfor bekreftelser. Jeg er helt overveldet av all støtten, men samtidig ble jeg sjokkert over å lese hva voksne folk tillater seg å skrive.

Lie forteller at hun har sett svært drøye eksempler på «drittsnakk», hets og mobbing av Jaquesson i ulike kommentarfelt på «Farmen»-fora, VG og TV 2.

Torsdag kveld postet Jaquesson på sin egen Facebookside:

«Innrømmer det - i kveld ble summen av pes på sosiale medier litt mye selv for denne «harde nøtten»».

Hun beskriver videre i innlegget at hun felte et par tårer da hun fikk en vennlig klem etter å ha vært pjusk og trent, men at hun hadde fått støttemeldinger, spilte musikk og kjente på positive «vibber».

Kari: – Helt unødvendig og absurd

Etter å ha lest Aylars nye innlegg, skriver Jaquesson i en e-post til VG:

«Denne såkalte konflikten er enveis, den er ikke reell. Jeg har ingen konflikt med Aylar selv om hun har det med meg. Jeg opplever dette som noe helt unødvendig og absurd. Innlegget hun postet tidligere i uken hadde meget høy temperatur og inviterte nærmest til det hun nå adresserer.

Alle har sin subjektive oppfatning av andres utsagn og etter eget sigende tolker Aylar det meste som «beskyldninger». Det synes som hun er mindre kritisk i utforming av sine egne uttalelser om en skal gå ut i fra Facebookinnlegget hun skrev.

Nå fortsetter hun i samme spor ved å insinuere at hun har blitt «baksnakket, frosset ut, pirket på, plaget eller trakassert» i intervjuer jeg har gjort.

RIVALER: Kari Jaquesson ble førstekjempe og valgte Aylar Lie til andrekjempe i «Farmen Kjendis» forrige uke. Foto: Espen Solli , TV 2

Under innspillingen av «Farmen» oppstod det to diskusjoner knyttet til arbeidsfordeling som ble vist på skjermen. Men det skjedde selvsagt en rekke ting som ikke har blitt vist. En av de andre deltagerne avslørte at Aylar hadde tatt med seg mobil. Dette ble tatt meget ille opp, men det var jeg som konfronterte henne og påpekte at dette var å lyve til seerne og til oss andre deltagere. Dette tillitsbruddet bidro naturligvis ikke til noen videre positiv stemning. At dette med sannhet blir et tema under intervjuer er ikke til å unngå når misstemningen skulle forklares».

Angrer ikke

Lie skriver i sitt nye innlegg at det aldri var hennes intensjon å bidra til ytterligere mobbing med tordentalen.

– Angrer du på noe ved den?

– Jeg angrer ikke på min tordentale. Det er viktig å sette ned foten når man opplever at strikken er tøyd for langt. Det var sjokkerende for meg at Kari som er en voksen dame stilte opp i intervjuer og snakket nedlatende om meg uten at jeg kunne ta meg selv i forsvar. Jeg synes hun burde lagt kranglene våre bak oss etter «Farmen» uansett årsak, sier Lie.

Hun sier at det viktigste for henne med det nye innlegget er å få frem at det er uakseptabelt å oppføre seg nedlatende, baksnakke og trakassere andre på TV, Internett eller i skolegården - uansett årsak.

– Hvordan mener du vi voksne kan stoppe mobbing vi ser på nett eller ellers i hverdagen?

– Det er vanskelig å stoppe dette, men voksne bør spare seg for hetsing og drittslenging på nettet. Vi kan krangle og være uenige, men det bør holde å gi hverandre konstruktiv kritikk.

Vant til fordommer

Lie skriver også at hun er vant til at fremmede folk har en mening om henne på godt og vondt, at hun ikke påvirkes av det, men at vi må huske hvor viktig aksept er for tenåringer.

– Jeg møter på fordommer til det daglige, for folk danner jo et inntrykk når man er en medieperson. Mange tror jeg er en jålete, lat, bortskjemt dukke man kan dulle og kødde med, men det er så langt fra virkeligheten, sier hun og utdyper:

– Jeg finnes ikke jålete privat, bruker sjeldent sminke og går i myke koseklær. Jeg er ikke lat, og har alltid jobbet knallhardt for å oppnå det jeg ønsker. Jeg er sterk mentalt nettopp fordi jeg har møtt mye motgang i livet. Det som ikke dreper deg gjør deg sterkere.

– Når det gjelder deg og Kari, hva er status nå?

– Det er andre viktigere ting som skjer i verden som fortjener oppmerksomheten vår mer enn denne konflikten, dette er jeg ferdig med nå og jeg ønsker henne lykke til, sier Aylar.