«Farmen»-Anita tøffet seg for mye

Anita Kallestad (44) valgte å kjempe i muskelkraft og bommet så det suste.

– Alle disse tårene, hvor kommer de fra? sprudler Kallestad overfor VG.

I dag kan hun le av det. Da hun røk ut av «Farmen» tidligere i høst, derimot, var stemningen en ganske annen. 44-åringen satset høyt og gikk på en real smell i søndagens tvekamp.

Oppdatert? «Farmen»-flørt med komplikasjoner

Førstekjempe Stine Hartmann (30) valgte nemlig Kallestad til andrekjempe, og derfra gikk det meste galt. Kallestad valgte en av de desidert tøffeste, fysiske utfordringene å møte rivalen i – nemlig slegge. Med tanke på at Hartmann kanskje var den sterkeste kvinnen fysisk inne på gården, var ikke det noe sjakktrekk.

– Men tenk så kult det kunne blitt hvis jeg hadde vunnet i akkurat den grenen! Det var derfor jeg valgte den, fordi det ville vært ekstra tøft å vinne i slegge, nettopp fordi ingen ventet det. Jeg visste jo at Stine var mye sterkere enn meg. Så gikk det som det gikk. Jeg tøffet meg for mye, smiler Kallestad og legger til:

– Det blir bra TV av sånt, da.

Fikk du med deg klippeglippen? Derfor har Oddvar kyssemerke

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SKJEBNEKAMP: Stine Hartmann (t.v.) ble for sterk for Anita Kallestad. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

44-åringen fra Voss har fått mye oppmerksomhet for sine påstått klarsynte evner. Selv mener hun at hun visste at «Farmen»-oppholdet ville bli kort.

– Jeg følte på meg at jeg ville ryke tidlig, og jeg hadde rett i det. Samtidig tror jeg at jeg kunne holdt i et par uker til dersom jeg hadde valgt kunnskapskonkurranse i stedet for slegge.

Kallestad angrer imidlertid ikke.

– Selvsagt er det aldri kjekt å tape, men jeg var uansett ikke med i «Farmen» for å vinne. Derfor ble jeg heller ikke så veldig lei meg, selv om tårene kom da jeg snakket i kamera etter tvekampen. Det tyngste var å reise fra Laila, forklarer Kallestad om Laila Lockert (40) fra Vesterålen. De to fikk god kontakt.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Verre var det å komme inn gjengen til enkelte av de andre kvinnene. Kallestad har ingen problemer med å innrømme at hun følte seg utenfor.

– Det var veldig ubehagelig med de klikkene som ble dannet, særlig Oslo-klikken. Noen av de andre deltagerne var jo nesten naboer hjemme og hadde felles kjente. I en normal setting kan man styre unna sånne klikker, men her måtte vi dele hus og soverom. Det var krevende.

En Kallestad fikk god tone med, var omstridte Lasse Bergseter (49) fra Vestfold, årets selvutnevnte «Farmen»-bølle. Både Kallestad og Bergseter har opplevd å miste en bror, og Bergseter ble svært interessert i «Farmen»-rivalens påstander om kontakt med «den andre siden».

«Farmen»-Lasse har snudd: Tårevåt samtale med Anita

– Lasse elsker rollen som han har gitt seg selv. Man må jo nesten le litt. Han er en sterk personlighet, som tar stor plass når han vil. Men Lasse er også veldig ydmyk, bånn ærlig og redelig. Han spiller et åpent spill, og det står det respekt av, mener Kallestad.

I motsetning til Bergseter som gjerne ypper til konflikt, er Kallestad tilbakeholden. Er det noe vossingen har lært av oppholdet og innspillingen, er det at hun kan tillate seg å være mer tydelig når noe er ubehagelig.

– Det er en rød tråd i livet mitt – at jeg er en konfliktsky jente, som gjemmer meg litt i stillheten. Når jeg ser meg selv på TV, skjønner jeg at jeg kan bli bedre på å si fra.

Fikk du med deg? Han røk ut sist

Singel



Kallestad er alenemor til en jente på 21 og en gutt på 17.

– Sønnen min kan si at «Der hadde du et litt stivt smil, mamma», men stort sett er de fornøyd med at jeg ikke har tabbet meg ut. De synes jeg fremstår fint og som meg selv, og jeg er egentlig ganske enig. Men det er altså disse tårene ...

Da Kallestad var liten, sørget farmoren for at hun ikke var til stede da familiens sauer skulle slaktes.

– Jeg tålte det rett og slett ikke. Men nå trodde jeg at jeg var blitt voksen. Tydeligvis ikke, sier Kallestad om den enorme påkjenningen det var å se grisene bli hentet av slaktet.

FØLSOM: Anita Kallestad hadde ikke regnet med å felle så mye tårer på TV. Her i møte med VG før innspillingen. Foto: Odin Jæger , VG

– For en person som meg, som tar inn ekstra mye energier, rant det over. Alle sansene ble overstimulert. I tillegg var jeg kjempesliten og sulten. Og ja, da knakk jeg sammen.

Nysgjerrig? Mer om «Farmen»

Noen mann har hun ikke i livet sitt akkurat nå. På spørsmål om hun får mange henvendelser fra friere nå som hun har blitt TV-kjendis, svarer 44-åringen litt forsiktig:

– Tja ... Ikke mange, men noen. Jeg har ikke svart dem, sier Kallestad.

Røk ut av «Farmen»: – Ikke sånn jeg er

Mer TV?



Hun jobber som klarsynt til daglig, men er ikke helt avvisende til tanken på å vise seg på TV igjen. Ikke sjelden dukker realitykjendiser opp i andre serier, som «71 grader nord» og «Skal vi danse».

– Ingen kommer til å se meg i «71 grader nord» i hvert fall! Men jeg elsker å danse, røper hun.

– Kanskje vi får se deg som medium i «Åndenes makt» på TVNorge?

– Nei, jeg må nok holde meg til TV 2 i så fall, svarer en leende Kallestad og forsikrer at det ikke er noen TV-planer på gang i skrivende stund.

Alle deltagerne: Én av disse vinner «Farmen»