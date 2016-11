«Farmen»-Ali: – Vant til å skille meg ut

Ali Ahmad (29) er født og oppvokst i Oslo, men har hele livet kjent på følelsen av å være litt annerledes.

Han kom inn på «Farmen» som en underdog. Likevel er Ali fortsatt med i kampen, flere uker ut i innspillingen. Det er tydelig at han har mer å spille på enn rivalene og TV-seerne fikk inntrykk av i starten.

Ikke minst viser 29-åringen at han er svært tålmodig i møte med mer hissige «Farmen»-rivaler.

– Noe av det jeg liker aller best i livet, er å bli testet, sier Ali når VG møter ham på kafé i hovedstaden.

– Jeg har vokst opp på en måte som har gjort at jeg er blitt testet mye. Derfor har jeg også lært å forholde meg rolig. Blant annet har jeg en psykisk utviklingshemmet storebror, som jeg har bodd med nesten hele livet. Fra dag til dag er alle praktiske gjøremål en tålmodighetstest, forklarer norskpakistaneren, som er yngst av tre brødre.

Foreldrene flyttet til Norge noen år før Ali ble født, fordi de hadde slekt som allerede hadde bosatt seg her.

TVEKAMP: Ali hadde prøvd øksekast én gang før og gikk seirende ut av sin første tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Familien synes det er moro å se meg i «Farmen». Mamma mener jeg har gjort en god figur så langt.

Ali synes det er greit ikke å bli sett på som en sterk vinnerkandidat inne på gården.

– Men jeg vet med meg selv at hvis jeg gjør mitt beste, så når jeg langt, smiler han.

I starten på gårdsoppholdet ble det en del prat om at Ali er muslim og derfor ikke spiser svinekjøtt. I bli kjent-fasen fikk han også en kommentar om «å integreres».

– Jeg visste at det ville bli sånn, og det er helt ok. Når du har en annen bakgrunn, har alle et inntrykk. Det kommer alltid til å være noen som bryr seg om det, enten man går på jobbintervju eller møter folk for første gang. Jeg har lært å akseptere at det er en del av livet mitt. Jeg klager ikke – å få bo i Norge er som å vinne i Lotto.

RIVALER: Lars Magne Ullvang (22) måtte se seg slått av Ali Ahmad (29). Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Han roser de andre inne på gården for at de tok hensyn.

– Til og med når jeg ikke var til stede, la de til rette for meg. Jeg hadde forstått det hvis de ikke klarte å skaffe annet kjøtt på markedet, men stort sett fikk de det til.

Visumtrøbbel

Men Ali har også kjent på frustrasjon rundt det å skille seg ut. Da han for noen år tilbake studerte i USA, mistet han passet sitt. Han skaffet et nytt på ambassaden og kom seg hjem til Norge på sommerferie. Å returnere til USA, derimot, var verre.

– Det hadde vært vanskelig i utgangspunktet å få visum, og nå måtte jeg søke på nytt på grunn av det nye passet. Jeg var irritert over å se at venner fikk visum på et blunk, mens jeg måtte vente i mange uker. Selvsagt var det på grunn av navnet mitt. Det var så vidt jeg rakk å returnere før det nye skoleåret startet. Jeg jobbet med to bachelor-grader, så det hadde vært utrolig kjipt å miste et helt skoleår. Det holdt så vidt.

Derfor er det ikke så aktuelt å besøke Pakistan. Det vil gjøre det enda vanskeligere å få visum andre steder.

– Kjipt, men jeg har lært meg å leve med det, sier Ali, som også har studert flere år i England.

MÅL: Ali Ahmad sier til VG at det viktigste for ham er å bli assosiert med noe positivt. Foto: Trond Solberg , VG

Får ros

Da er det desto mer gledelig når Ali med «Farmen»-deltagelsen føler han er med på å fjerne fordommer. Han møter hele tiden folk som sier de aldri før har sett på «Farmen», men som nå gjør det på grunn av ham.

– Når så mange med innvandrerbakgrunn gir ros, føler jeg at jeg bidrar til noe. Da jeg sto i en kebab-kø lørdag, kom det ti ukjente med utenlandsk bakgrunn bort og ga meg hyggelige tilbakemeldinger. Da jeg gikk, ropte alle i kor «Farmen-Ali», «Farmen-Ali». Det var helt sykt, sier 29-åringen, som til daglig jobber som analysekonsulent.

Vonde opplevelser



Sist Ali besøkte foreldrenes hjemland, var for 13 år siden. Han har et dramatisk minne fra den gangen:

– Jeg hadde vært i bryllup til onkelen min, og da vi kom hjem til huset, skulle de tenne et lys på soverommet. Men det ingen visste, var at det hadde vært en gasslekkasje der. Plutselig sto flammene flere meter ut av vinduet. Tanten min, bruden, fikk brannskader. Det kunne gått mye verre, forteller Ali.

Et par år senere opplevde han på nytt noe svært traumatisk hjemme i Norge. På vei hjem fra skolen ble Ali vitne til at en person tok sitt eget liv på en togskinne.

– Jeg har klart ikke å la hendelsen prege meg i ettertid, men det var helt surrealistisk. I ettertid har jeg tenkt en del på hva som skal til for at et menneske skal ta et sånt valg.

Selv er han opptatt av å bevare en sunn helse og holder seg i form med å trene vekter, boksing – og nå i det siste salsa.

– Så vi får kanskje se deg i «Skal vi danse» etter hvert?

– Haha, jeg vet ikke det, svarer en lattermild Ali, som får mange meldinger fra ukjente.

PÅ KJENDISGALLA: Ali Ahmad iført pakistansk festdrakt på Se og Hørs kjendisgalla søndag. Denne habitten kjøpte han til et bryllup han måtte melde forfall til da han ble plukket ut til «Farmen». Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Jeg blir smigret og prøver å svare alle. Noen spør om jeg er singel, andre om vi skal finne på noe. Når folk tar seg tid til å si at de heier på meg, er det viktig for meg å takke.

Ali er singel, men betror hva han ser etter i en jente:

– Det viktigste er kjemien, og at hun er aktiv og ambisiøs. Hvis man skal stifte familie, er det viktig at den man har barn med, deler de samme verdiene som jeg har. Den som ikke har gått en tur på to måneder, passer ikke sammen med meg, ler han.

På skjermen har Ali god tone med Åsta Hølmo (23). De to festet sammen i Oslo i Halloween-helgen, og Ali har postet bilde på Instagram.

– Åsta er en hyggelig dame, men det er ikke noe mellom oss.

