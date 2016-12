«Farmen»-Ali: – Nå er alt bare rør

Ali Ahmad (30) bannet hemningsløst før han kuppet semifinaleplassen mandag og spår mer pepper fra seerne.

– Hvis seerne ikke tåler at jeg banner, så er det greit. De tåler ikke noe annet jeg gjør heller. Nå er vi kommet til et punkt der jeg ikke kan se på bikkja en gang uten at seerne tror jeg skal drepe den, sier Ali til VG og ler høyt.

Det er slutt på bander og allianser. I den aller siste «Farmen»-uken er det alle mot alle.

Men én av de fem gjenværende deltagerne kan ta det forholdsvis med ro frem til søndagens endelige oppgjør. Ali var nemlig den som stakk av med flest poeng i mandagens todelte gårdskonkurranse, og dermed er han én av tre som skal kjempe i semifinalen.

Men det var ingen lett kamp mot målet. Ali bannet og skjelte noe voldsomt underveis i konkurransene, før han skjønte at han var den som hadde gjort det best sammenlagt.

INTENST: Ali Ahmad i mandagens kappløp med tiden. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

– Jeg er en sykt dårlig taper, og når jeg føler at jeg ikke får gjort mitt beste, blir jeg irritert. Men det eneste som står for fall, er min egen stolthet. Når jeg bestemmer meg for å fullføre noe, holder jeg ikke noe tilbake. Her slet jeg med å finne den første delen til røykehuset, og da ble jeg helt gæren.

Ali ble en favoritt blant seerne da han flyttet inn på «Farmen», men det varte ikke lenge. 30-åringen har sammen med de to øvrige medlemmene i selvutnevnte Olsenbanden blitt svært upopulære blant seerne underveis i «Farmen».

– Uansett hva vi gjør nå, så er det feil. For å være helt ærlig, så driter jeg i det. Jeg vet selv at når jeg taper, eller tror jeg skal tape, så blir jeg skikkelig sur. Men det varer i fem minutter, så går det over. Når jeg føler jeg har gjort en dårlig jobb, så banner jeg, men bare på meg selv. Kommer det kritikk for dårlig språk etter i kveld, så tåler jeg det. Det er ikke verdens undergang, mener Ali.



– Men du heiet på Laila Lockert og de andre selv om du var veldig innstilt på å være best?

– Det er fordi jeg vil at alle skal gjøre det best mulig, så lenge de ikke slår meg, gliser Ali.



FEM IGJEN: F.v.: Ali Ahmad, Laila Lockert, Åsta Hølmo, Sophie Therese Lindberg og Marius Hofsøy. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Ali beskriver seg selv som en underdog og synes selv han fortjener en plass i finaleuken. At seerne ikke er enig, har han slått seg til ro med. Ali påpeker at han underveis har slått ut to sterke deltagere i tvekamp – Oddvar Jenssen (33) og Lars Magne Ullvang (22).

Han har imidlertid innsett at han ikke kan gjøre noe med måten de ulike personene blir fremstilt på på skjermen.

– Alt er bare rør nå. Når vi deltagerne leser kommentarfelt og ser at folk omtaler Åsta (Hølmo) som sleip og slu, så skjønner vi ingenting. Det var ingen på gården som ville brukt sånne ord om henne, sier Ali.



I onsdagens episode blir alle dyrene hentet fra gården, men også to deltagere må pakke sakene og dra hjem. I mandagens episode uttalte Marius Hofsøy (24) at han regner med å stille svakt, fordi han forventer konkurranser i «praktisk damearbeid».

– Kan du utdype hva du mener med praktisk damearbeid? Det kan vel være at TV-seerne vil reagere på den beskrivelsen?

– Hehe, ja, jeg regnet med at de neste øvelsene kom til å dreie seg om arbeid som besto i å være flink praktisk, som rokking, spinning eller strikking, forklarer Marius til VG og legger til:

– Jentene på gården er sinnssykt flinke på det, så derfor kategoriserte jeg det som damearbeid, selv om de absolutt er like flinke som alle gutta på alt annet inne på gården. Damene er et hestehode foran.

