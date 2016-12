Åsta Hølmo (23) reagerer på hvordan hun blir fremstilt i onsdagens episode, der Sophie Therese Lindberg (25) endte opp som førstekjempe.

Sophie og Åsta er de eneste gjenværende deltagerne som så langt aldri har vært i tvekamp. I onsdagens episode ble det imidlertid klart at Sophie må i kamp søndag. Dermed er de omstridte deltagerne Marius Hofsøy (24) og Ali Ahmad (30) nå sikret plass i finaleuken – til tross for at både de og seerne har regnet med at det kom til å bli guttetvekamp søndag.

Storbonden Laila Lockert (40) tok til tårene da hun forklarte det overraskende valget med at Sophie «er en råtass» og i hennes øyne den aller største konkurrenten inn mot finaleuken.

– Skal jeg nå finalen selv, må jeg få deg bort herfra. Sånn er spillet, sa Laila til Sophie.

– Å, fy faen, så kjipt, svarte en skuffet Sophie.

Tidligere i episoden blir det tydelig for seerne at Åsta har en solid finger med i spillet i førstkjempevalget.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UENIGE: Åsta og Sophie snakker om det forestående førstekjempevalget, og Sophie insisterer på at hun ikke ønsker å gå i tvekamp. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Åsta har på forhånd forklart Sophie at hun mener det er en god løsning dersom Sophie blir førstekjempe. Åsta tar det nemlig for gitt at Sophie vil slå ut Stine Hartmann (31) i en eventuell tvekamp, og at resultatet dermed blir at både Åsta og Sophie går videre til finaleuken.

Sophie er imidlertid tydelig på at det slett ikke frister med tvekamp, og hun ber innstendig venninnen om ikke å snakke med Laila. Men Åsta snakker likevel med Laila, og går dermed bak Sophies rygg – sånn det fremstår på TV.

Opprørt over klipping



Men Åsta forklarer til VG at hun er ganske opprørt over hvordan hele situasjonen blir fremstilt. Hun påstår at det slett ikke var sånn det skjedde. I episoden viser TV 2 først samtalen med Åsta og Sophie – og deretter klippet hvor Åsta sier inn i kamera at «jo, hun vil snakke med Laila».

– I virkeligheten var det omvendt. Jeg snakket inn i kamera før Sophie og jeg gikk tur. Etter at Sophie hadde bedt meg ikke om å si noe, var det absolutt ikke min hensikt å gjøre det. Men da Laila, som jeg var hjelper for, ba meg om råd, så ble jeg litt tatt på senga. Det var ikke planlagt å snakke om det. Samtidig visste jeg at Laila ikke var en som lot seg påvirke. Laila presiserte uansett overfor meg at det uansett var hennes valg, sier Åsta til VG.

– Prisen å betale

I episoden ser det også ut som Åsta humrer tilfreds etter samtalen med Laila, men heller ikke det er i tråd med virkeligheten, mener hun.

– Jeg flirte ikke etter at Laila gikk, sier Åsta.

– Hva tenker du om at TV 2 klipper dette sammen på en sånn måte?

– Jeg har skjønt at dette er prisen å betale for å bli med på et realityprogram. Seerne forholder seg til det de ser, men det er veldig uhedlig. Ingen av oss der inne var ufine eller ekle. Det er synd at seerne får inntrykk av at vi er ufine ungdommer som prøver å lage kvalme. Sannheten er at alle var på godfot der inne. Men dette er medaljens bakside, svarer Åsta.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ALVORSPRAT: Åsta tar her for seg storbonden laila for å påvirke henne til å velge Sophie til førstekjempe. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Den siste tiden, etter at guttetrioen gikk hardt ut mot Stines førstekjempevalg, har også Åsta fått pepper fra TV-seerne.

– Jeg har fått en del drittmeldinger, og jeg er forberedt på at det kommer litt etter i kveld også. Men jeg prøver ikke å lese kommentarene under saker og sånn. Det fører ikke noe godt med seg, mener 23-åringen, som bor i Stokmarknes og jobber som sykepleier.

Når VG spør Sophie hvordan hun i dag ser på det som skjedde, sier hun at det vanskelig for henne å svare, siden hun ikke har sett episoden og ikke vet hva som foregikk da hun ikke var til stede.

FØRSTEKJEMPE: Sophie har kun to kvinner å velge mellom som motstander i tvekampen søndag. Foto: SKJERMBILDE/ TV 2

– Men jeg vet at Åsta mente jeg ville ha en sterkere sjanse i en tvekamp enn hun ville hatt. Åsta og jeg forsto at for å få alle oss fire inn i finaleuken, måtte vi unngå guttekamp, sier Sophie.

Hvem Sophie velger til andrekjempe, gjenstår å se. Av det som vises i episoden, er det ingenting som tyder på at Åsta selv tror hun kan ende opp som andrekjempe. Det eneste som er sikkert i skrivende stund, er at storbonden Laila, Ali og Marius er garantert plass neste uke.

Det nærmer seg slutten på årets sesong. Neste søndag, 18.desember, vises finalen, og deltagerne markerer begivenheten med stor finalefest i Oslo.

