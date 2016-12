«Farmen»-Åsta om hetsen fra TV-seerne: – De har bestemt seg

Åsta Hølmo (23) og Marius Hofsøy (24) er ute av «Farmen. Begge har fått kjenne på reality-medaljens bakside.

Den som forventet gråt og jammer da de to måtte pakke sekken og dra, ventet forgjeves. Både Åsta og Marius tok nederlaget med stor fatning. Begge to klarte å fryde seg på vegne av Sophie Lindberg (25), Laila Lochert (40) og Ali Ahmad (30), som skal kjempe videre i semifinalen søndag.

– Jeg var veldig innstilt på at jeg ikke kom til å dra i land seieren, forteller Åsta til VG.

Hun er fornøyd med å ha kommet lenger enn hun noensinne hadde drømt om.

– Hvert eneste minutt i finaleuken var så artig, og jeg unte de andre veldig å gå videre. Da jeg røk ut, var jeg mettet, tilfreds og egentlig ikke skuffet i det hele tatt. Jeg unte både Laila, Sophie og Ali semifinaleplassen. Det er kun fine folk igjen, sier hun.

BLIDE: Marius og Åsta etter å ha blitt slått ut av «Farmen» i den siste og tiende uken. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Også Marius mener at trioen som står igjen, absolutt har gjort seg fortjent til det. Selv om 24-åringen synes det er surt å ryke, er han ikke bitter. Han beskriver Sophie som «helt rå», siden hun ikke var i vannet en eneste gang i hinderløypen.

Marius var selv svært tøff under matkonkurransen og ga uttrykk underveis for å ha stålkontroll.

– Det var ikke for å være eplekjekk, men jeg følte jeg lå et hestehode foran de andre.



Marius ble likevel slått av Laila.

– Laila må ha lagd en helt syk rett. Så får vi stole på at dommeren ikke var forkjølet, fleiper han og sikter til kjendiskokk Kjartan Skjelde, som var hentet inn for anledningen.

Åsta har i likhet med Marius og den såkalte «Olsenbanden» fått merke hvordan det er å få TV-seernes raseri rettet mot seg. Selv forstår hun ikke hvordan det kunne bli sånn. Det startet da Stine Hartmann (30) gikk mot alliansens vilje og valgte Simen Amandus Haug Henriksen (34) som førstekjempe.

GLEDESRUS: Laila Lochert etter å ha sikret seg semifinaleplassen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Stine fikk seernes medfølelse, mens Olsenbanden, Åsta og Sophie, nærmest ble lagt for hat. Guttetrioen har allerede langet ut mot klippingen til TV 2 etter å ha fått så hatten passer i sosiale medier. Marius har også tidligere fortalt om stygge meldinger til ham direkte.

Åsta er lei seg for at det hun mener er unyansert fremstilling.

– Det var jo så god stemning inne på gården, og vi hadde det så moro. Men det er seertall som gjelder, og da må det klippes deretter. Ut fra det som er blitt vist på TV, så skjønner jeg at seerne kaller meg sleip, sier 23-åringen.

– Nå spiller det ingen rolle hva jeg sier. TV-seerne har bestemt seg. De har gjort seg en mening om hvordan jeg er, og jeg får ikke gjort noe med det. Men det er veldig synd at når du først skal få folk mot deg, så er det en hel nasjon, basert på hva TV-folkene har klippet sammen.

Åsta trøster seg med at hun har hatt god tone med alle de andre deltagerne hele veien.

– De blir jo også provosert over hvor stygge folk er mot meg. Kommentarfelt prøver jeg å styre unna. Jeg har blitt advart av familie og venner om at jeg ikke må gå inn og sjekke, fordi det er så ille, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke sjokkert over at det er mye mobbing i Norge, når voksne folk kan lire ut av seg så mye dritt basert på det de ser på et TV-program.

AVSKJEDEN: Den siste uken har det kun vært fred og fordragelighet på gården. Her feirer alle den siste semifinalisten før Marius og Åsta sier farvel. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Åsta angrer ikke på noe hun sa eller gjorde på gården, men synes det er kjipt at hun kom så dårlig ut av det på skjermen. Selv mener 23-åringen, som bor i Stokmarknes og jobber som sykepleier, at hun er ærlig og redelig.

Hun tror ikke «Farmen»-oppholdet vil få innvirkninger på fremtidig yrkesliv.

– Jeg tror at de som skal ansette meg som sykepleier, er mer opptatt av referansene fra mine sjefer. Men når det gjelder andre jobbmuligheter, ser jeg ikke bort fra at dette kan stikke noen kjepper i hjulene. Men jeg håper ikke det.

Marius gnager ikke på at det er Ali, og ikke ham selv, som får representere «Olsenbanden» i semifinalen.

– Men det er jo ikke Kjell som pleier å komme lengst, flirer han og sikter til den kjente filmskikkelsen.



Marius får fortsatt masse kjeft av seerne, men det har dabbet litt av.

– Jeg får høre at jeg ser på katten feil eller holder jurene feil når jeg melker. Folk finner alltid noe de kan påpeke, så jeg bryr meg ikke nevneverdig om det, sier han.

SEMIFINALISTER: Ali, Sophie og Laila. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Den siste tiden har han også fått positiv respons. Flere støtter ham og mener han gjør en god figur med tanke på jobben som fengselsbetjent. VG skrev i går om at 24-åringen ønsker å gjøre en innsats for innsattes barn i det som er en krevende juletid for mange.

– Folk har tatt kontakt og sier de vil bidra med gaver, og de synes jeg gir et godt inntrykk til syvende og sist.

Søndag kåres vinneren, og Marius ser frem til at «Farmen» ikke lenger er det alle vil snakke med han om.

– Når alle du kjenner lurer på de samme tingene om oppholdet, så blir du lei, konkluderer han.

Men nå er katta er ute av sekken, og selv om Marius tidligere har avslørt at han ikke klarte å skjule «Farmen»-deltagelsen før det ble offentlig kjent, har han klart å holde tyst om det som skjer på gården.

– Bortsett fra til to kompiser, men de stoler jeg på at ikke sier noe.

Gledessjokk



Laila falt om på bakken da hun skjønte at hun var videre.

– Det var helt ekte. Jeg ramlet om i sjokk. Jeg trodde ikke det var sant. Det gikk tusen lykkebobler gjennom kroppen. For meg, som aldri har vært glad i å lage mat, var det helt vanvittig. Jeg var så utrolig stolt, sier Laila til VG.

