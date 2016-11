Fansen fortviler etter at Oddvar røk ut av «Farmen»

Flere truer med å slutte å se på TV 2-programmet etter at publikumsfavoritten måtte reise hjem.

Kun minutter etter at resultatet av kveldens tvekamp var klart, rant det inn med kommentarer og tweets i forskjellige forum på nett. Oddvar Jenssen (33) måtte reise hjem fra «Farmen»-gården, og flere mener at det nå ikke er verdt å se programmet lenger.

«Da var «Farmen» ferdig, eneste verdige vinneren.» skriver en person i kommentarfeltet på VGs facebookside.

«Da var farmen over for denne gang. De må få endret reglene og konseptet så det er kvalitet som vinner.» skriver en annen.

«Ufortjent! Ikke vits i å se på lenger nå nei..» skriver en tredje.

Kun 13 minutter etter at artikkelen ble lagt ut på Facebook har den fått 290 reaksjoner og over 100 kommentarer. På «Farmens» egen Facebook-side har nesten 2000 reagert på nyheten, og over 800 kommentert.

«Da var det slutt på «Farmen» slutt for i år for oss. Blir for mye «Paradise Hotel» og for lite «Farmen»» skriver en, og kommentaren har fått over 1000 likerklikk.

En annen kommentar spår at TV 2 vil få betydelig lavere seertall fremover. På Twitter er flere brukere enige i Facebook-kommentarene.

Flere andre skriver at de håpet at sørlendingen skulle stå igjen som vinner, og at han ville være den eneste verdige.

Dramatisk slutt

Etter en jevn tvekamp måtte Jenssen se seg slått av Ali Ahmads siste fulltreffer i øksekast. Hovedpersonen var skuffet over at han måtte reise hjem i kveld.

– Jeg var ikke klar for å ryke ut. Jeg hadde lyst til å komme langt, sa sørlendingen, som har vært tusenkunstneren på gården.

Ali Ahmad klarte ikke feire seieren.

– Det var kjipt å slå ut folkehelten., fortalte han.

«Farmen»-Ali: – Vant til å skille meg ut

Storbonde Buhran Qaderi (29) har blitt dynket i hat og rasisme de siste dagene. Han valgte Jenssen til førstekjempe på onsdag, og siden har både kommentarfelt og hans egen innboks vært fylt av meldinger.

Qaderi visste likevel at da han valgte sin egen hjelper til førstekjempe så ville det skape mye dritt. Han forklarte til VG etter valget at han ikke skjønte spillet.

– Ikke hadde jeg sett på «Farmen» før, og målet mitt var bare å ha det gøy. Dessuten hadde jeg blitt så god venn med de andre gutta at det var helt umulig for meg å velge en av dem, sa han da.