Én av «Farmen»-utfordrerne bor i en hengekøye

Blant de fire utfordrerne er veganeren og dyrebeskytteren Samuel Rostøl (32) og ulvemotstander Linda Snoen (45).

Mandag får «Farmen»-deltagerne økt konkurranse, når to nye kvinner og menn melder sin ankomst.

Den ene av dem skilter med ekstra erfaring når det gjelder å oppholde seg over tid uten vanlig, norsk hverdagskomfort. Samuel Rostøl kommer fra Kvinesdal og bor i et såkalt hengekøye-telt, for tiden i Göteborg. Det er snart ett år siden 32-åringen flyttet ut – bokstavelig talt. Han angrer ikke.

– Jeg har det kjempefint i Göteborg, mye fin skog her. På dagtid lever jeg et vanlig liv og jobber som sykepleier. Når kvelden kommer, rusler jeg inn i skogen. Jeg føler meg helt trygg og har aldri opplevd noe ubehagelig, sier han til VG.

«Farmen»-Oddvar: – Kygo, er det en frukt?

Da han startet friluftstilværelsen, var det 12 minusgrader på det meste.

– Det handler bare om å ha bra utstyr. Hengekøya, eller hammocken om du vil, er god å ligge i. Jeg nyter å våkne til fuglene som kvitrer, forteller Rostøl, som er singel, opptatt av dyrenes rettigheter og musikk.

BOLIGEN: Her, i en hengekøye i en skog i Göteborg, bor Samuel Rostøl. Foto: Instagram: @mylifeinatent

Målet i første omgang er å bo ute i et helt år, og han er nær målet. På Instagram kan alle nysgjerrige følge hans utradisjonelle livsstil.

– Jeg gir meg når jeg ikke vil mer. Når jeg blir lei. Men det er virkelig så deilig og så gøy som jeg trodde det skulle bli.

«Farmen»-Laila: Frustrert og sint

Som veganer visste Rostøl at han ikke kunne spise det samme som de andre inne på gården, eller delta i slakt.

– Hensikten min var ikke å gå inn der for å forandre de andres personlige mening. Men jeg ville vise at det er mulig å leve sunt og sterkt uten å spise dyreprodukter, sier «Farmen»-utfordreren og opplyser at det ikke ble noen krangel mellom ham og utfordrer Linda Snoen (45), aktiv jeger og ulvemotstander (mer om henne lenger ned i artikkelen).

Røk ut: – Alle disse tårene, hvor kommer de fra?

Rostøls svakhet var at han ikke kunne noe som helst om gårdsdrift. Men han håper i fremtiden å kunne skaffe seg en liten gård og bare dyrke grønnsaker.

– Styrken min i «Farmen» var nok at jeg er ekstremt fleksibel og arbeidsom.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UTFORDRER: Samuel Rostøl. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Linda Snoen (45):

Sneien, bor på Skreia, kommer fra Lena, er gift og har tre barn på 11, 20 og 23 år. Hun jobber som lønningskonsulent for Østre Toten kommune. Interessene er jakt og fiske, Nei til Ulv, skolereform, politikk og skyting.

– Det er sant som Samuel sier. Vi diskuterte ikke dyr, sier en leende Snoen til VG.

Men hun legger ikke skjul på at for henne var det ingen utfordring å skulle slakte og spise dyrene de omga seg med til daglig på «Farmen».

– Min styrke er at jeg har lært å være beintøff når det gjelder. Når jeg har bestemt meg for noe, så står jeg for det. Det er for øvrig tredje gang jeg melder meg på «Farmen», så endelig hadde jeg hellet med meg.

Lasse (49): Klar for å bli «Farmen-gærningen»

Snoens største utfordring var tanken på å skulle leve uten kaffe og sjokolade – og savn etter familien og mobiltelefonen.

– Sånn blir det gjerne for en som sitter på en kontorstol hele dagen, sier 45-åringen.

UTFORDRER: Linda Snoen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Burhan Qaderi (29):

Qaderi er opprinnelig kurder, bor i Oslo og er oppvokst i Ski. Han er samboer og har to barn på fire år og ni måneder. Interessene er barn og unge, politikk og sport, deriblant fotball, squash og styrketrening.

I likhet med «Farmen»-deltager Marius Hofsøy (22) jobber han som fengselsbetjent i Oslo.

– Vi jobber ved hvert vårt fengsel, så vi hadde aldri møttes før «Farmen», forteller Qaderi, som beskriver seg selv som omgjengelig og tilpasningsdyktig, både når det gjelder situasjoner og mennesker.

– Man blir en god menneskekjenner i den jobben jeg har.

Oppdatert? «Farmen»-flørt med komplikasjoner

Andre ting var det verre å takle.

– Jeg er rett og slett dårlig på å tåle lukter. Der inne var det svettelukt og for å være ærlig – bæsjelukt. Men det visste jeg på forhånd at jeg kom til å slite med, sier Qaderi og koster på seg en hjertelig latter.

UTFORDRER: Burhan Qaderi. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Sølvi Nyheim (46):



Nyheim bor i Skien, kommer fra Skotfoss, er gift og har to barn på 19 og 23 år. Hun er eier og styrer i Kulturstien Barnehage. Interessene er håndball, løping og skiturer.

– Min største styrke er at jeg aldri gir meg, er veldig engasjert og fysisk sterk, forteller Nyheim til VG.

Hun var forberedt på at det ville bli krevende å forholde seg til så mange ulike personligheter uke etter uke.

– Særlig når spillet er i gang og man har etablert vennskap, og så må dolke noen i ryggen av dem du har fått god kjemi med. Jeg visste at det ville bli utfordrende hvis jeg havnet i en slik situasjon.

Klippeglipp: Derfor hadde Oddvar kyssemerke