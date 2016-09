En av disse vinner «Farmen» 2016

HALDEN (VG) Kun to av årets 14 «Farmen»-deltakere hevder de er med for å vinne.



Vi har snakket med alle årets «Farmen»-deltagere og spurt hvorfor de meldte seg på realityserien.

Anita Kallestad (43) fra Bolstadøyri. Jobber som klarsynt hos Magic Circle

– Jeg fikk en telefon med en forespørsel, det var ikke noe jeg hadde tenkt på selv. Jeg har tidligere spøkt om å være med. TV 2 kontaktet jobben min og spurte om det var noen klarsynte som kunne passe, sier Kallestad.

FARMEN-DELTAKER: Anita Kallestad (43).

Kari-Lise Vangen (50) fra Holmestrand. Lektor, agronom.

FARMEN-DELTAKER: Kari-Lise Vangen (50)

– Datteren min meldte meg på. Jeg har alltid snakket om å kjøpe gård, alltid hatt lyst til å ha gård, og jeg har alltid hatt mange dyr, forteller Kari-Lise og bryter ut i en sang som forklarer hvorfor hun ble med.

Sunniva Godal (22), fra Bærum. Studerer bachelor idrett med pedagogikk.

FARMEN-DELTAKER: Sunniva Godal (22)

– Det var flere venninner som mente det hadde vært gøy å ha meg med. Jeg er ikke kjent for å være redd, liker å prøve nye ting. Jeg meldte meg på litt for moro skyld mens jeg snakket med ei venninne og fleipet om hva jeg skulle skrive i søknaden. Så jeg skrev YOLO! Jeg tror de ville ha meg med fordi jeg lager humor av mye rart, og så er jeg ærlig og tør å si ting rett ut, sier Godal.

Laila Lockert (40) fra Sortland. Lærer på barne- og ungdomsskole og Bufetat.

FARMEN-DELTAKER: Laila Lockert (40)

– Jeg er veldig klar for dette eventyret! Jeg er glad i å jobbe praktisk, og å være ute. Jeg er klar for å stoppe opp litt i hverdagen, puste ut siden jeg har jobbet forferdelig mye i det siste, og egentlig er lei av å gå etter klokken og forventninger. Det blir gøy å kaste fra seg klokka og telefonen, sier hun.

Trond Øverlier (51), fra Jaren. Driver/eier Lygnasæter Hotell

FARMEN-DELTAKER: Trond Øverlier (51)

– Yngstesønnen mente det ville bra å ha meg med fordi jeg engasjerer meg og liker å få ting gjort. Jeg fant ut at dersom jeg skulle gjøre noen sprell i mitt liv, noe jeg ikke ofte gjør, så er sjansen nå! sier Øverlier.

Stine Hartmann (30) fra Oslo. Frilansjournalist og blogger

FARMEN-DELTAKER: Stine Hartmann (30).

– Jeg meldte meg ikke på, de ringte meg, de hadde fått beskjed om at jeg kunne tenke meg å være med. Men han kunne ikke si hvem han hadde fått tips fra. Jeg måtte jo bare si ja, for en utfordring å hoppe 100 år tilbake i tid og leve på en gård med masse ukjente folk. Kjempespennende! sier Hartmann.

Ali Ahmad (28) fra Oslo. Konsulent hos RAV Norge

FARMEN-DELTAKER: Ali Ahmad (28)

– Jeg har aldri sett på «Farmen»! En kompis sa han ville drept for å se meg være med, så jeg sa: Ok, vi går ut og drikker i kveld, så melder jeg meg på i morgen. Etter tredje intervju var det bare å peise på! sier Ahmad.

Marius Hofsøy (23) fra Horten. Fengselsbetjent.

FARMEN-DELTAKER: Marius Hofsøy (23)

– Jeg lå på sofaen og kjedet meg skikkelig, jeg tenkte det ville være gøy å finne ut hvor langt man kommer i en slik prosess. Jeg har sett på det i flere år, og synes det er bra. Det er «offentlig godkjent» i større grad enn andre realitykonsepter, mamma og pappa kan fortsatt være stolte liksom. Og så er det større sjanse for å vinne her enn med lottolappen på lørdag! sier Hofsøy.

Sophie Therese Lindberg (25) fra Oslo. Markedskoordinator hos Cappelen Damm.

FARMEN-DELTAKER: Sophie Therese Lindberg (25)

– Jeg meldte meg på for to år siden, og nå ringte de for å høre om jeg ville være med. Jeg takket ja fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg har jobb, trening, de samme greiene hver dag og har lyst til å gjøre noe helt annet. Man kan bare angre på ting man ikke har gjort! sier Lindberg.

Lars Magne Ullvang (21) fra Tysvær. Student og toppidrettsutøver, kajakk.

FARMEN-DELTAKER: Lars Magne Ullvang (21).

– En på padlelandslaget meldte meg på. Han skrev søknad på min dialekt, kanskje det var det som gjorde det! Jeg hadde lyst på eventyret, jeg er egentlig spontan, men det har jeg ikke hatt muligheten til å være de siste årene. Jeg har vært inne i en boble som toppidrettsutøver, sier Ullvang.

Oddvar Jenssen (32) fra Skjærnøy. Mekaniker.

FARMEN-DELTAKER: Oddvar Jenssen (32).

– Det var en venninne av meg som meldte meg på, jeg ville ikke funnet på det alene. Hun synes vel jeg passet fordi jeg er en merkelig bygdegutt. De har fleipet om det i mange år, så når det først skjedde var jeg med på leken, sier han.

Lasse Bergseter (48), fra Barkåker. Arbeidsformann

FARMEN-DELTAKER: Lasse Bergseter (48)

– Vi hadde ikke råd til ferie, så da sa jeg til kjerringa at jeg melder meg på «Farmen» i stedet. Nei da, selvfølgelig meldte jeg meg på for å vinne! Så får jeg byttet ut den gamle Hondaen til kjerringa, sier Bergseter.

Simen Amandus Haug Henriksen (34), fra Drammen. Markedskonsulent i Strømsgodset.

FARMEN-DELTAKER: Simen Amandus Haug Henriksen (34)

– Det er nok noen som mente jeg burde være med. Jeg har ikke fulgt med, men det er en fet premie og en artig greie. Hadde tenkt å si nei, siden jeg nettopp har fått ny samboer og skjønte ikke poenget med å være borte så lenge. Men hun mente jeg burde være med for å vinne. Det er eneste grunnen, jeg er et konkurransemenneske, sier 34-åringen.

Åsta Hølmo (23), fra Tomrefjord. Sykepleier.

FARMEN-DELTAKER: Åsta Hølmo (23).

– Jeg hadde fått med meg alle episodene fra forrige sesong, og tenkte: Hva skade kan det gjøre å sende en søknad? Alt lokker egentlig, ikke premien, men konseptet i seg selv. Jeg får mulighet til å lære mye, om gårdsdrift og om meg selv, sier hun.