Dette er de nye «Farmen-kjendis»-deltagerne

12 nye kjente fjes flytter inn på en gård og skal drive den slik de gjorde for 100 år siden.

Den første sesongen av «Farmen-kjendis» ble en stor suksess for TV 2. 1,5 millioner nordmenn så at Leif Einar «Lothepus» Lothe vant i februar. Programmet vant også Gullrute i mai i kategorien «Beste konkurranse reality».

Kun tre måneder etter at første «Farmen-kjendis»-finale gikk på TV er tolv nye deltagere klare. De flyttet denne uken inn på Finnsvika Gård i Halden. Det er samme gård som ble total renovert før fjorårets «Farmen»-sesong.

Aune Sand (51), kunstner

Kunstneren roser måten man levde på for 100 år siden.

– Skogen, markene og havet er fantastiske næringskilder som man har glemt litt i vårt moderne samfunn, mener han og legger til:

– Her kan man gå rett ut i skogen å spise blomster, og man har fantastisk fisk i havet. Den næringen og smakene som finnes på et gårdsbruk er et eventyr, forteller han.

Frank Løke (37), tidligere håndballspiller

Frank Løke liker den minimalistiske måten å leve på inne på gården.

– Jeg savner selvfølgelig familien, men jeg har vært borte fra dem før da jeg var med på treningssamlinger og sånn. Jeg innstiller meg på å kose meg her, og ikke tenke på det som ikke er her. Det får jeg ikke gjort noe med, legger han til.

TRIVES PÅ GÅRD: Frank Løke liker levemåten på Finsvika Foto: Frode Hansen , VG

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35), artist

Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som «Staysman» i duoen «Staysman & Lazz», er klar for sitt fjerde realitykonsept, siden han var med i «Paradise Hotel» i 2012.

– Femte, om du regner med Grand Prix, som egentlig er et kjempestort reality-show, spøker han.

Etter omtrent et døgn på gården trives han med hygiene som i 1917.

– Akkurat nå syns jeg det er litt deilig å slippe å dusje hver morgen og kveld. Alle andre her har samme skjebne, ler han.

FJERDE REALITY-DELTAGELSE: Stian «Staysman» Thorbjørnsen teller egentlig Melodi Grand Prix som realitykonsept, og det gir fem reality-deltagelser. Foto: Frode Hansen

Erlend Elias (35), make-up-artist og stylist

Erlend Elias legger ikke skjul på at han kanskje kan havne i en krangel på «Farmen-kjendis»-gården.

– Jeg kan bli tullet med og ertet lenge, men om jeg først blir sint så kommer det et snøskred. Så blir jeg like fort glad igjen. Jeg håper jeg blir godt likt av alle, men man vet aldri. Vi er forskjellige mennesker som er satt sammen, smiler han.

BEHOLDT SMYKKENE: Erlend Elias tar aldri av seg lykkesmykkene Foto: Frode Hansen , VG

Dennis Vareide (26), YouTuber i «Prebz & Dennis»

Dennis Vareide både gleder og gruer seg til å klare seg uten mobilen i en periode.

– Jeg sliter litt med å være borte fra mobilen og hverdagen, særlig på kveldene når jeg ikke kan sende meldinger og sånn. Samtidig er jeg glad for at jeg må leve uten mobilen selv om det er vanskelig. Det er litt begge deler, forteller han.

SLITER MED MOBILFRI: Dennis Vareide er også litt glad for å slippe å ha mobilen Foto: Frode Hansen , VG

Stian Sandø (25), programleder for «Newton»

Stian Sandø kjenner allerede etter et døgn at han sliter med at det er lite mat på «Farmen-kjendis».

– En proteinshake hadde vært herlig, eller proteinbarer. Jeg spiser vanligvis 5000 kcal om dagen, så jeg merker allerede at energien min synker, sier han.

SAVNER PROTEINSHAKE: Stian Sandø Foto: Frode Hansen , VG

Inga Berit Lein (35), tidligere «Jakten på kjærligheten»-bonde

Inga Berit Lein er bonde, og føler seg hjemme på Finnsvika gård, til tross for at den drives slik som for 100 år siden.

– Yrket mitt er min største fordel og min største svakhet. Fordel fordi jeg kan bidra som en ressurs, men svakhet fordi jeg nok vil bli et yndet emne å få ut, forteller hun.

FØLER SEG HJEMME: Inga Berit Lein er bonde til daglig også Foto: Frode Hansen , VG

Martine Ek Hagen (26), skiløper

Martine Ek Hagen tror hun vil savne friheten til å gjøre hva hun vil, og å trene.

– Jeg har tatt med meg joggeskoene mine, og håper jeg lov til å ta en joggetur når alle mine oppgaver er gjort og vi er ferdig for dagen, forteller hun.

VIL SAVNE TRENINGEN: Martine Ek Hagen håper hun får bruk for joggeskoene Foto: Frode Hansen , VG

Johanne Thybo-Hansen (24), med i «Jegertvillingene» på TVNorge

Johanne Thybo-Hansen har tatt med seg lykkelua på «Farmen»-gården.

– Jeg har med Thybo-hua, det er ingen som har lik, så den skal på om jeg skal i tvekamp, smiler hun.

PAKKET LYKKELUA: Johanne Thybo-Hansen har «Thybo-hua» klar til tvekamp Foto: Frode Hansen , VG

Kristine Thybo-Hansen (24), med i «Jegertvillingene» på TVNorge

Kristine Thybo-Hansen gleder seg til å oppleve «Farmen»-eventyret.

– Nå har jeg omstilt meg helt, og tenker kun på «Farmen». Det er rart hvor fort du kommer inn i bobla egentlig, smiler hun.

I BOBLA: Kristine Thybo-Hansen tenker kun på «Farmen» etter kun første døgnet Foto: Frode Hansen , VG

Maiken Wahlstrøm Nilsen (26), tidligere «Top Model»-deltager

Modellen sliter litt med at det ikke finnes hygiene artikler anno 2017 inne på gården.

– Jeg elsker fuktighetskrem, men huden har godt av at jeg ikke skal ta av og på sminke, og bruke masse fuktighetskrem. Kroppen tilpasser seg etter det den får. Jeg tror dette er veldig bra for kroppen min, sier hun.

BRA FOR KROPPEN: Maiken Whalstrøm Nilsen tror å leve som i 1917 vil være bra for henne Foto: Frode Hansen , VG

Lene Elise Bergum (45), selger/skuespiller

Det var med skrekkblandet fryd at hun gjør TV-comeback, men hun forteller om mye latter og humor inne på gården. Hun hadde håpet at Aune Sand var blant de andre deltagerne, og forteller at det var en fest da hun oppdaget at han var det.

– Han er så herlig. Vi har aldri møttes før, men han får meg alltid til å smile og le. Aune Sand burde finnes på blå resept!