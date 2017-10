Derfor ble «Farmen» for tøff for Thale

Kort tid før hun flyttet inn på gården, hadde Thale Myhre (24) gått ned 16 kilo. Det taklet kroppen dårlig.

I mandagens episode valgte modellen og servitøren fra Oslo å trekke seg fra TV-innspillingen – etter at storbonden hadde heist det røde flagget og tilkalt lege. 24-åringen gjorde det klart for de andre deltagerne at hun slet veldig både fysisk og psykisk.

Thale forklarer til VG at kroppen sa stopp.

– Jeg har vært gjennom det samme før, nemlig at jeg har fått i meg altfor lite mat og næring. Kort tid før «Farmen» gikk jeg ned 16 kilo, og jeg hadde endelig begynt å spise mer. Så plutselig fikk ikke kroppen det den trengte lenger. Da sa den fra at nå må du passe på.

Det ikke TV-seerne ser, er at Thale snakker med både produsent og psykolog før hun tar valget sitt.

– De var veldig støttende, så vi tok avgjørelsen sammen, forteller hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TRIST: Thale og Tom Evensen tar avskjed. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Thale innser at hun ikke var godt nok forberedt før innspillingen.

– Ikke bare var det et sjokk for kroppen, men jeg hadde ikke sett «Farmen» før, selv om det har gått på TV siden 2001. Det var heller ikke jeg som meldte meg på, men gudmoren min. Hun syntes jeg satt for mye med ansiktet i mobilen. Så da tenkte jeg at jeg skulle prøve ut hvordan det var å leve for 100 år siden, ler Thale.

Hun hadde likevel ikke regnet med å bli plukket ut blant de 16000 søkerne.

– Da de ringte, tenkte jeg «skitt, nå skal jeg faktisk være med». De fleste som er med i «Farmen», har trent seg opp fysisk og psykisk, og øvd både på tvekamper og det å spise mindre. Men jeg undervurderte konkurransen og hvor tøft det skulle bli.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TÅREVÅTT: Tom Evensen gråter når Thale reiser. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Det var tungt for de andre deltagerne å ta farvel med Thale. Særlig fikk hun god kontakt med Tom Evensen (42), som hun betraktet som en farsskikkelse på gården.

– Jeg mistet pappaen min for fem år siden. Da jeg møtte Tom på gården, ga han meg så mye glede. Han passet faktisk på meg og så når jeg ikke hadde det bra. Tom sørget for at jeg fikk i meg nok vann, og han ga meg litt ekstra mat. Jeg ble veldig glad i Tom, for han forsto meg, sier Thale.

Begge gråt da de tok avskjed. Tom sier inn i kamera etterpå at Thale hadde rørt pappahjertet hans.

Thale har i ettertid sett hvordan Line Suomalainen (55) stjal mat den første uken på gården.

– Jeg ble så irritert! Og de andre som gjemte unna godteri, vin og øl etter markedet – det opprørte meg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AVSKJEDEN: De andre deltagerne tar nyheten til Thale tungt. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Thale klandrer ikke TV 2.

– De regner vel med at alle som melder seg på, har sett programmet og satt seg inn i hvordan man levde for 100 år siden. Det hadde altså ikke jeg.

ANGRER IKKE: Thale er trygg på valget. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Drømmer om mer

Selv om «Farmen» endte som den gjorde for Thale, har TV gitt mersmak.

– Jeg er komfortabel med valget mitt. Situasjonen ville bare blitt verre. Men det var gøy å lage TV. Når jeg ser episodene, synes jeg at jeg ser bedre ut enn jeg trodde, ler hun.

– Jeg er ikke så ille på håret, og huden min er fin. Jeg må finne ut hva jeg kan melde meg på neste gang, for det frister å gjøre mer TV – enten foran eller bak kamera. Kanskje det er det jeg skal jobbe med i fremtiden? sprudler hun.

«Farmen» er fortsatt under innspilling i Arendal, så ingen av de andre deltagerne er tilgjengelige for kommentar.

