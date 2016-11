Brå utvikling: Burhan forlot «Farmen»

Burhan Qaderi (29) valgte å trekke seg frivillig fra gården etter kun to uker. Men det frister med mer TV.

– Jeg tenkte meg nøye om, men jeg var bare helt tom, forklarer Qaderi til VG.

29-åringen forklarte i mandagens episode at han har ligget søvnløs med store smerter etter å ha fått plager med et gammelt slitasjebrudd. I frykt for å demotivere de andre og dempe stemningen, unnlot Burhan i det lengste å si noe.

– Det var dritkjedelig der og da. Jeg hadde aldri sett for meg at dette skulle skje da jeg meldte meg på «Farmen». Før innspillingen var jeg i sykt bra form, og jeg hadde forberedt meg veldig, men smertene ble for store. Det hadde sikkert med lavt matinntak og lite energi å gjøre. I tillegg fantes det ikke smertestillende på gården, forklarer han.

Da Burhan innså at han ikke klarte å bistå de andre i oppgavene med å sikre det nye ukesoppdraget, ba han storbonden Stine Hartmann (30) heise det røde flagget og påkalle lege. Resultatet var at Burhan forlot rivalene.

– Det var et eventyr å være med, og spillet hadde begynt å tilspisse seg. Jeg kunne sikkert hengt med til en tvekamp, men da måtte jeg nok tapt med vilje. Jeg har et konkurranseinstinkt til de grader, så det ville jeg aldri tilgitt meg selv – hvis jeg ikke kunne kjempe oppriktig i en tvekamp.

– Frykter du at noen kan tenke at du trakk deg fordi det rett og slett var for tøft?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Hva andre måtte tenke, har jeg ingen kommentar til.

Oslo-mannen kom inn som utfordrer sammen med tre andre for om lag to uker siden og fikk bli værende da de øvrige deltagerne skulle velge hvilke to som skulle få fortsette. I løpet av denne perioden har han markert seg sterkt, ikke minst da han etter få dager ble utnevnt til storbonde da omstridte Lasse Bergseter (49) røk ut.

SMERTER: Burhan Qaderi måtte ligge mens de andre gikk løs på nytt ukesoppdrag. Foto: Skjermbilde fra TV 2

Burhan innrømmer at han har hatt samvittighetskvaler overfor de utfordrerne som ble snytt for plass, siden han selv endte meg å gi seg.

– Ja, jeg har hatt dårlig samvittighet. Ikke først og fremst overfor dem, men også overfor de andre deltagerne, TV 2 og produksjonsselskapet, som hadde jobbet mye for at jeg skulle få være med. Samtidig måtte jeg ta vare på helsa.

Han nøler på spørsmål om hvorvidt han angrer eller ikke.

– Det er vanskelig å svare ja eller nei. Jeg føler at det som skjedde rett og slett var uflaks. Hadde jeg blitt værende, så hadde jeg kanskje angret på det. Så på det tidspunktet var det rett beslutning.

Har fått unnskyldninger



Burhan utpekte sin egen hjelper, folkeyndlingen Oddvar Jenssen (33), til førstekjempe og endte med å få «Farmen»-fansen på nakken. Bedre ble det ikke da søndagens tvekamp endte med at Oddvar måtte pakke sakene sine og forlate innspillingen. Oddvars exit, som sørget for sesongrekord med 820.000 TV-seere, falt seerne tungt for brystet.

Etter at kurdiske Burhan sto frem i VG og fortalte om hat og rasistiske meldinger, har han fått svært mange støtteerklæringer.

– Folk jeg ikke kjenner, skriver at de er flaue på befolkningens vegne. Faktisk har også noen av dem som skrev hatmeldinger, beklaget seg og sagt at det ikke var sånn ment. Det setter jeg pris på, og derfor har jeg valgt å svare akkurat dem. Når det er sagt, så hever jeg meg over hetsen.

KONTROVERSIELT: Oddvar Jenssen ble valgt til førstekjempe av Burhan Qaderi. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

– Frister det med mer TV?

– Uten tvil. Kanskje i et slags moroprogram, svarer en leende Burhan og forsikrer at ryggen nå er mye bedre.

29-åringen er småbarnsfar og jobber som fengselsbetjent i hovedstaden.

Ifølge TV 2 medførte ikke Burhans avhopp til dramatikk produksjonsmessig.

– Hvis Burhan ikke hadde trukket seg, hadde det vært en ekstra person med inn i finaleuken. Men det er mange nok der inne til at det ikke er noe problem, sier Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen», til VG.

Burhan er den andre deltageren som får legebesøk på gården i denne sesongen. Først ut var Oddvar, som kuttet seg i fingeren og måtte sy.

Ikke første gang



Det har skjedd flere ganger tidligere at deltagere velger å forlate «Farmen» frivillig. Blant annet var det i fjor en kvinne som trakk seg fordi hun ble rammet av akutt hjemlengsel og urolighetsfølelse.

Senere i samme sesong måtte en mannlig deltager trekke seg ut i forbindelse med en tiltale i en rettssak. I 2010 var det også flere deltagere som valgte å forlate gården uten kamp. I 2001 reiste denne mannen hjem frivillig.

