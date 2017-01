Aylar trakk seg brått fra «Farmen»:  – Synd

Aylar Lie (32) åpnet med tidenes rekord, men endte opp med å trekke seg fra konkurransen rett etterpå.

«Farmen» gikk på en smell i mandagens episode. To av kjendisene valgte å trekke seg fra innspillingen – kun én uke etter at serien hadde premiere.

Etter at friluftsblogger Tonje Blomseth (22) hadde forklart for de andre at oppholdet ble i overkant sosialt for hennes smak, og at hun ville reise, var det Aylar Lies tur til å samle troppene.

Lie – som da hadde vunnet over Kari Jaquesson (54) i en nervepirrende tvekamp, opplyste rivalene at hun hadde fått beskjed om at en nær slektning hadde gått bort, og at hun derfor måtte forlate gården. 32-åringen var behersket, men det falt noen tårer under avskjeden med de andre.

– Kjedelig



Lie forteller i en kort tekstmelding til VG at hun syntes det var veldig kjedelig å måtte trekke seg.

– Men jeg var uansett ikke i tvil om valget da produksjonen ga beskjeden, sier hun og legger til:

– Det var synd at det ble slik, for jeg var motivert og godt forberedt på å fortsette reisen inne på gården, men sånn er livet noen ganger. Nå er fokuset mitt kun på poker og prosjektene mine med dyrevern, sier Lie, som ikke ønsker å utdype dødsfallet mer.

Pårørende varslet



Ansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, sier til VG at produksjonen ble kontaktet av Lies pårørende om at et familiemedlem var gått bort.

TO UTE: Både Tonje Blomseth (t.v.) og Aylar Lie (t.h.) forsvant på et blunk. Foto: MATTIS SANDBLAD , VG

– Aylar ble informert av oss om dette, og hun fikk mulighet til å snakke med familie. Etter en kort betenkningstid bestemte hun seg for at hun ønsket å delta i begravelsen, noe vi selvfølgelig respekterte og la til rette for, sier Iversen.

Første gang

Blomseth og Lie trakk seg med én dags mellomrom, selv om begge exitene ble vist i samme episode. TV 2 bekrefter at det er første gang det skjer at to deltagere har trukket seg i samme program.

Iversen benekter likevel at det bød på utfordringer for innspillingen.

– Det er mulig det vil dukke opp utfordrere på gården, men hvis det skjer, er det ikke som konsekvens av Tonjes eller Aylars valg.

Han presiserer også at alle deltagere er på gården frivillig.

– Hvis de ønsker å trekke seg, får de lov til det. Uansett begrunnelse. Dette skjer som regel etter at det har vært en dialog med produksjonen over en tid, der vi prøver å motivere deltageren til å fortsette. Slik var det også i Tonjes tilfelle.

Ville ikke gi seg



I lykkerusen i forkant over å ha seiret over Jaquesson og satt tidenes «Farmen»-rekord i melkespann, uttalte Lie på TV: «Jeg skal faen ikke gi meg. Det er ikke meg å gi meg, altså». Men så gikk det ikke sånn.

JERNKVINNE: Aylar Lie satte melkespannrekord med 8,27 minutter. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2



«Farmen Kjendis» satte premiererekord for en uke siden med 876.000 seere. Søndag gjorde realityserien enda et hopp. 920.000 seere så i snitt på hele programmet, mens tvekampen som endte med at Jaquesson måtte pakke sakene sine, lokket over én million skuelystne.

Lie rakk å havne i en skikkelig feide i løpet av den uken hun var der. Hun og Jaquesson kom ikke overens – tvert imot.

– Kari ødela mye av opplevelsen for meg, så en av oss måtte hjem, forklarte Lie til VG i forrige uke – før det ble kjent at hun hadde trukket seg.

Helt greit uten speil

Bortsett fra disputten med Jaquesson var Lie fornøyd med oppholdet.

– Det var en nydelig gård, vi hadde masse mat, sol, og det hele var idyllisk. De første par dagene føltes som et sjokk, men deretter ble alt en rutine, forklarte hun.

For Lie var det helt greit å klare seg uten sminke og fine klær.

– På privaten er jeg svært ujålete og daffer alltid rundt med koseklær, så det var deilig «å være på jobb» uten å bry meg om fasaden. Jeg så meg ikke i speilet en eneste gang mens jeg var der og kunne ikke brydd meg mindre om hvordan jeg så ut, sa den tidligere modellen, nå profesjonell pokerspiller.

Også i 2010 viste Lie at hun er sterk når det gjelder, da hun sikret seg en annenplass i «Skal vi danse». 32-åringen har imidlertid lagt en tøff periode bak seg, med både utmattelsessyndromet ME og kjærlighetsbrudd.

Da VG møtte henne før «Farmen»-innspillingen på Storøya ved Bamble i fjor sommer, var 32-åringen imidlertid innstilt på å gi alt – selv om hun som vegetarianer visste hun ville møte ekstra utfordringer.

