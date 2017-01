Aylar Lie raser i åpent brev til «Farmen»-rival Kari Jaquesson

Krigen mellom Aylar Lie (32) og Kari Jaquesson (54) er ikke over selv om begge er ute av «Farmen Kjendis».

Kranglene og den sure tonen mellom de to var underholdningsstoff for TV-seerne hele den første uken. Men den som trodde at det hele skulle være over etter at Lie vant over Jaquesson i en av tidenes mest spennende «Farmen»-tvekamper noensinne, må tro om igjen.

Det at Lie selv forlot gården like etter tvekampen på grunn av et dødsfall i familien, har heller ikke satt punktum for feiden mellom de to kjendiskvinnene.

Tordentale



Aylar Lie postet natt til i dag, onsdag, et langt og rasende brev på sin åpne Facebook-side – til Jaquesson. Der åpner hun med «NÅ ER DET NOK, Kari Jaquesson».

Hun fortsetter brevet, som i tillegg er postet på hennes private Facebook-side, med å gjenta påstandene hun allerede har uttrykt gjennom VG, nemlig at den kjente treningsguruen og TV-profilen er «belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk».

«På gården beskyldte du meg gjentatte ganger for å lyve og jeg ser du fremdeles hakker på meg i dagens intervjuer. La meg gjøre det klinkende klart – jeg løy aldri til deg. Hva skal til for at du blir overbevist? spør Lie og ramser opp en rekke konkrete episoder der de to har vært i klinsj.

LETTET: Aylar innser her at hun har slått Kari i melkespannkampen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Lie hevder også at Jaquesson beskyldte henne for å lyve da hun fortalte at hun ikke drev med fysisk trening.

«Du mente du kunne «se» det på kroppen min at jeg trener mye. Du tar så feil! Jeg er ikke i nærheten av å trimme eller trene styrke mer enn et titalls ganger i løpet av et helt år siden 2010 pga. sykdom som gjør meg sykere når jeg utsetter meg selv for fysisk aktivitet», tordner Lie og sikter til ME-diagnosen hun i fjor forklarte førte til seks år med mye sengeligging.

«Jeg trener ikke, men holder meg slank med et vegetarisk kosthold», skriver Lie.

Jaquesson: – Gjorde sikkert godt



Kari Jaquesson skriver i en kort tekstmelding til VG som reaksjon på Lies brev:

«Det er alltid godt å kunne ta en skikkelig utblåsning, det gjorde sikkert godt for henne.»

54-åringen uttalte til VG i forrige uke at det ble «full krasj» mellom henne og Lie.

– Aylar hadde ikke lyst til å gjøre noe. Hun prøvde å sno seg unna. Det var ikke min intensjon å være nedlatende, men var det sånn hun opplevde meg, så må jeg akseptere hennes oppfatning.

Jaquesson hevdet også overfor VG at ikke alle deltagerne fulgte kontrakten om ikke å ha mobil på gården, noe VG siden har fått bekreftet:

– Selv er jeg vant med mennesker som har et sunt forhold til sannhet, så dette ble vanskelig for meg.

Lie hevder også at hun har blitt beskyldt av Jaquesson for å lyve om dårlig mage siste natten før tvekampen – som også Jaquesson har betrodd VGTV at hun slet med.

Lie påpeker at de begge spiste de samme nøttene, rosinene og drakk den samme kumelken etter å spist grønnsaker i to uker.

«Vel, jeg har faktisk ikke noe behov for å skryte på meg sprutdiaré – denne natten satt jeg med rumpa rett ut i sjøen fordi det var umulig å trekke vannhuset mitt inn til fastlandet å drite der, hehe ... tro det eller ei.»

STÅLBLIKK – og stålarmer. Aylar Lie nektet å se seg slått i melkespannkonkurransen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Melkespannkonkurransen, der Lie satte tidenes rekord i «Farmen» etter å ha stått i åtte minutter og 27 sekunder, er også tema i det åpne brevet. Lie vil ikke ha noe av angivelige beskyldninger om at hun skal ha trent på forhånd.

«Uansett hvor mye du mener jeg har trent i forkant så er det jo DU som er hele Norges treningsguru og trimma hele livet i motsetning til meg. Så dette var en øvelse som er hjemmebane for deg», lyder det i tordentalen fra den tidligere modellen, som nå livnærer seg som pokerspiller.

Kjendisstøtte



Under Lies post på hennes private Facebook-side, som ikke er lukket, har andre kjente nordmenn uttrykt sympati for utspillet. Popstjernen Carina Dahl skriver at hun heier, Jan Thomas har postet hjerte og tommel opp, Espen Hilton skriver «AAAAmen» – og Per Sandberg har postet en muskelbunt-emoji.

SEIERSRUS: Aylar jubler, mens Kari takler nederlaget med tilsynelatende ro. Foto: Espen Solli , IKKE VG-BILDE



Lie avslutter brevet med en oppfordring i store bokstaver:

«PASS PÅ DINE EGNE SAKER I FREMTIDEN, Kari! Hvis ikke får du nok flere slike smell i fleisen – for du hadde nemlig vunnet denne kampen om det ikke var for at jeg var ubeskrivelig lei av å føle meg dårlig og urettferdig behandlet av deg.

Det er jeg som er David og du som er Goliat her!»

Jaquesson og Lie har ikke hatt kontakt etter at de forlot «Farmen»-gården i Bamble i fjor sommer. Det bekreftet begge to da VG intervjuet dem i forrige uke.

– Vi har ikke snakket sammen, og jeg ønsker fremdeles ikke ha noe med dette kvinnemennesket å gjøre, uttalte Lie da.



VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Lie etter at hun postet brevet på Facebook.



«Farmen Kjendis» satte premiererekord for halvannen uke siden med 876.000 seere. Søndag gjorde realityserien enda et hopp. 920.000 seere så i snitt på hele programmet, mens tvekampen som endte med at Jaquesson måtte pakke sakene sine, lokket over én million skuelystne.

Dette er første gang TV 2 spiller inn en egen kjendisversjon av «Farmen».

