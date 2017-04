Fantegning ble «Skam»-scene

Sørkoreanske Sookyng Hahn la ut en «Skam»-tegning for seks uker siden. Tegningen er gjenskapt i den nye sesongen.

I dag kom det første klippet i den fjerde sesongen av «Skam». Den ene scenen viser Isak (Tarjei Moe) og Even (Henrik Holm) som holder rundt hverandre bak i en flyttebil. Etter hvert kommer også Magnus (David Sjøholt), Jonas (Marlon Langeland) og Mahdi (Sacha Kleber Nyiligira) inn i bildet.

Alle er kledd i samme klær og i samme positur som tegningen. Den ble lagt ut på Instagram-kontoen Elli_skam for seks uker siden. Bildet er likt av blant annet Julie Andem og David Sjøholt, som spiller Magnus.

– Jeg trodde ikke det var virkelig først, så ble jeg litt flau. Jeg må takke for at Julie Andem likte tegningen min, skriver Sookyung Hahn, hjernen bak kontoen, i en e-post til VG.

Hun forteller at hun startet å se «Skam»-klipp fra sesong tre på YouTube. Etter at hun ble hektet på serien begynte hun å se for seg forskjellige situasjoner med rollefigurene Isak og Even.

Artikkelen fortsetter under bildet

GJENGEN: Slik ble tegningen i «Skam»-klippet Skjermbilde: NRK

– Tegning er egentlig ikke en av hobbyene mine, men jeg ville se mer av Isak og Even. Derfor startet jeg å tegne dem, forteller hun.

Selv om hun egentlig ikke ville vise frem tegningene sine først ville hun komme i kontakt med andre «Evak»-fans, altså de som heiet på Isak og Even.

– Jeg trodde at kun noen få ville se tegningene mine først, men så viste det seg at mange ville se dem. Så jeg begynte å legge dem ut på Instagram, forteller hun.

Instagram-kontoen hennes har i dag over 3000 følgere.

– Jeg ble veldig overrasket når så mange likte tegningene, forteller hun.

Artikkelen fortsetter under videoen

Sesong tre fulgte Isak, spilt av Tarjei Moe, sin ferd ut av skapet etter at han ble forelsket i tredjeklassingen Even, spilt av Henrik Holm.

«Skam» har blitt et globalt fenomen. Det er ikke bare i Sør-Korea serien har blitt lagt merke til.

Isak og Even ble kåret til årets TV-par i kåringen til den amerikanske TV-kanalen E! tidligere i år. Her hjemme er Tarjei Moe nominert i kategorien beste mannlige skuespiller i Gullruten, og «Skam» nominert til beste TV-drama.