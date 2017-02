Eyvind Hellstrøm går fra TV3 til TV 2

Gourmetkokken og programlederen forlater TV3 etter over ni år i kanalen. Nå skal han jakte ny TV-suksess for konkurrenten sammen med komiker Truls Svendsen.

Eyvind Hellstrøm (68) slapp nyheten om at han forlater TV3 til fordel for TV 2 under innspillingen av «Senkveld» torsdag kveld.

I sofaen hos Thomas Numme og Harald Rønneberg fortalte kjendiskokken at han skal lede et nytt program som lages av produksjonsselskapet PLAN-B for TV 2, og som vil bli sendt i åtte deler til høsten.

Da Se og Hør omtalte den mulige overgangen i desember, ville ikke Hellstrøm kommentere spekulasjonene. Nå beskriver han tiden i TV3 som «en fantastisk reise», men han avviser at det er vemodig å forlate kanalen.

Les også: Kjendiser lager mat på TV – igjen og igjen og igjen og igjen og igjen

– Ingen sure miner

– Jeg har hatt et veldig bra samarbeid med TV3. Det har ikke vært noe krangling, ingen sure miner, bare glede. Men da denne muligheten dukket opp tenkte jeg at livet er for kort til å takke nei, sier han til VG.

Kokken svarer kontant nei på spørsmål om TV 2 betaler han bedre enn TV3 har gjort, og at årsaken til jobbyttet er økonomisk.

– Dette har ikke noe med penger å gjøre. For meg var dette en mulighet til å spre entusiasme og kunnskap, inspirere og formidle matglede. Så dette er et program jeg har drømt om å lage.

Mesterkokk på seks måneder

KOKKELÆRLING: Hellstrøm blir Truls Svendsens læremester i det nye TV 2-programmet «Truls à la Hellstrøm». Foto: Trond Solberg , VG

Mat kommer altså fortsatt til å stå sentralt i Hellstrøms nye TV-program, «Truls à la Hellstrøm». Målet er å gjøre komiker og programleder Truls Svendsen til mesterkokk i løpet av et halvt år, ved å ta ham med på en kulinarisk dannelsereise både innenfor og utenfor landets grenser. De skal oppsøke de beste råvarene, møte noen av verdens råeste kokker og «grave i jorda etter asparges», som de sier.

– Jeg har lenge drømt om å jobbe med Eyvind, sier Svendsen.

– Før vi ble kjent var jeg litt redd ham, på TV kan han jo virke som en skummel fyr. Men nå vet jeg at han egentlig er utrolig varm, hyggelig og kul – så lenge vi ikke er på kjøkkenet sammen, fleiper komikeren, som beskriver seg selv som «en helt grei kokk». Han tror likevel at han har et og annet å lære bort til læremesteren også.

– Jeg skal prøve å få Eyvind litt ut av komfort-sonen sin, sier Svendsen.

Les også: – Jeg har fått meg et helt nytt liv, og det fortjener jeg!

TV3 mister Gullruten-vinner

Når Eyvind Hellstrøm nå melder overgang til TV 2, mister TV3 en av sine viktigste profiler. Kokken har vært tilknyttet kanalen siden høsten 2008, da han ble programleder for «Hellstrøm rydder opp». For denne innsatsen ble han året etter kåret til beste mannlige programleder under prisutdelingen Gullruten.

I løpet av sine ni år i TV3 har Hellstrøm i tillegg vært å se i programmer som «Master Chef» og «Hellstrøm inviterer».

VANT PRIS: Eyvind Hellstrøms innsats som programleder for TV3-programmet «Hellstrøm rydder» ble kronet med pris under Gullruten i 2009. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Sluttet i protest

Hellstrøm ble først kjent som kjøkkensjef på gourmetrestauranten Bagatelle, som i 1992 ble den første norske restauranten med to stjerner i Michelinguiden. Kokken forlot restauranten i 2009, etter 27 år som kjøkkensjef og daglig leder, i protest mot måten den ble drevet på.

Siden den gang har Hellstrøm tjent flere millioner kroner på TV-oppdrag, bøker og salg av ulike produkter knyttet til matlaging.

Les også: Kjendiskokker tjener millioner på TV