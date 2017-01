Erna vant TV-kampen mot «Valkyrien»

De to første episodene av NRKs nye 65 millioners dramaserie «Valkyrien» ble sett av henholdsvis 885.000 og 813.000. Men nyttårshelgens TV-vinner var statsminister Erna Solberg og hennes nyttårstale.

Hele 943.000 så statsministerens tradisjonelle nyttårstale på NRK1 første nyttårsdag, mens kong Harald måtte nøye seg med 704.000 på sin tale nyttårsaften. Men som om ikke dette var nok, ble statsministerens tale også sendt på TV 2 og NRK2 samtidig. Dermed kunne Erna Solberg notere seg for til sammen 1.077.000 seere.

Analysesjef i NRK, Kristian Tolonen opplyser at totaltallene så langt for «Valkyrien», nett og opptaksseing inkludert havner på 929.000 for første episode og 845.000 for den andre episoden.

– Til sammenligning var det 923.000 som så første episode av sesong 2 av «Mammon» i løpet av den første uken på samme tid i fjor, sier Tolonen til VG.

Executive producer for «Valkyrien» i NRK, Tone C. Rønning er godt fornøyd med premierekvelden.

NY NORSK DRAMASERIE: Sven Nordin og Pål Sverre Hagen spiller to av hovedrollene i den nye norske dramaserien «Valkyrien». Men de to måtte seg slått av statsminister Erna Solberg i kampen om TV-seerne søndag kveld. Foto: Johan-Fredrik Bødker / Tordenfilm / NRK

– Vi er veldig opptatt av at folk henger med, at frafallet fra episode en til episode to ikke er for stort. Det var det ikke. Såpass må vi tåle så sent på kvelden. Dessuten må vi ikke glemme at seerne konsumerer drama på en annen måte. De vet at denne serien finnes på nett og man se den når det passere, sier Tone C. Rønning til VG.

Hun karakteriserer «Valkyrien» som en mer annerledes dramaserie enn norske TV-seere kanskje har vært vant til.

– Vi har vært på jakt etter å presentere noe som er annerledes. Derfor er det gøy for oss at folk henger med på «Valkyrien». «Nobel» var også et skritt i en annen retning og det gikk jo også bra, sier Rønning.

Rammen rundt «Valkyrien» er den nedlagte Valkyrien T-banestasjon på Majorstua i Oslo. Serien som er på åtte episoder hver på 45 minutter, har et budsjett på 45 millioner kroner. I hovedrollene møter vi Pål Sverre Hagen, Sven Nordin, Pia Halvorsen, Mikkel Bratt Silset og Joachim Rafaelsen.

– NRK har igangsatt utvikling og tatt produksjonsbeslutning og bidratt med 60 prosent av budsjettet, NFI ( Norsk Filminstitutt) 16,5 prosent og Nordisk Film og TV fond 3,8 prosent, opplyser Rønning.

VGs anmelder var imidlertid ikke helt fornøyd med serien og ga den terningkast fire.

– Original, men noe spenningsfattig tur under Oslo, konkluderte vår anmelder.

På den nedlagte T-banestasjonen treffer vi et umake par, «samfunnsfiender» på hver sin måte. To typer som ser ut som deg og meg, men som lever i randsonen av samfunnet.

Leif (Hagen) er beredskapssjef i kommunen og har tilgang på alle kroker, kriker og ukjente rom under byen. Men det meste av kreftene sine bruker han på å blogge om dommedag som garantert kommer, og hva man skal gjøre for å forberede seg. Legen Ravn (Nordin) nekter å slutte kjempe for å redde konas liv etter at ekspertisen på Ullevål har gitt henne opp. Bak T-baneskinnene under jorda i Oslo oppretter de to en klinikk hvor man tar imot folk som har mistet troen på skolemedisin og leger eller bare er generelt paranoide.