Her er årets Emmy-nominasjoner

Seerfavorittene «Westworld» og «Saturday Night Live» stakk av med flest nominasjoner.

Torsdag kom nominasjonene for årets Emmy-utdeling.

Selve utdelingen finner sted 17. september og vil bli ledet av Stephen Colbert.

I flere år har suksesserien «Game of Thrones» gjort storeslem og har totalt hanket inn 38 Emmy-priser i løpet av sine seks sesonger. I år blir det derimot annerledes. Den nye sesongen begynner nemlig ikke tidlig nok for å kunne bli nominert til årets utdeling.

I år er det «Saturday Night Live» og «Westworld» som ligger an til å vinne flest priser med 22 nominasjoner hver.



Også de nykommerene «Stranger Things» og «Big Little Lies» stakk av med henholdsvis 18 og 16 nominasjoner hver. Emmy-prisene eksklusive for fjernsyn.



Nederst i saken kan du se en liste over de nominerte til hovedkategoriene. Her kan du se alle de nominerte.

POPULÆR GJENG: Skuespillerne i «Big Little Lies» får en spennende kveld under årets Emmy-utdeling. Her under premieren på serien. Fra venstre: Laura Dern, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz og Reese Witherspoon. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Her er de nominerte i hovedkategoriene:



Outstanding Drama Series:

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Outstanding Lead Actor in a Drama Series:

Sterling K. Brown, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Bob Odenkirk, Better Calll Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards

Milo Ventimiglia, This Is Us

Outstanding Lead Actress in a Drama Series:

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, House of Cards

Outstanding Comedy Series:

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series:

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Zach Galifianakis, Baskets

Donald Glover, Atlanta

William H Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series:

Pamela Adlon, Better Things

Jane Fonda, Grace & Frankie

Allison Janney, Mom

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julie Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace & Frankie

Outstanding Limited Series:

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

Genius

The Night Of

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie

Riz Ahmed, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

John Turturro, The Night Of

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Outstanding Variety/Talk Series:

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert

Real Time with Bill Maher