Eksparet Steenstrup og Såheim sammen i TV 2-serie

Fridtjov Såheim og Henriette Steenstrup gikk fra hverandre i september. Til våren skal de leke seg gjennom norgeshistorien på TV2.

Skuespillerparet har fordypet seg i norgeshistorien og skal ta seerne med på en tidsreise til forskjellige epoker i serien «En bit av historien». Her skal de spise, leve og kle seg ut som de gjorde den gang da.

Paret, som har to barn sammen, gikk fra hverandre tidligere i høst. Serien ble spilt inn fra februar til mai, opplyser Henriette Steenstrup. Hun svarer slik på VGs spørsmål om hvordan det blir å se programmet etter bruddet.

– Jeg og Fridtjov er gode venner og verdens beste kolleger, så jeg er stolt av at vi har laget det programmet sammen.

Steenstrup ønsker ikke si noe mer om bruddet, men sammen har de sendt ut denne uttalelsen.

– Vi gikk fra hverandre en stund etter at denne serien var innspilt, etter å ha sklidd fra hverandre over en lang tid. Vi samarbeidet godt under serien og gjør det ennå, og vi jobber gjerne sammen igjen. Nå gleder vi oss til å feire jul sammen med ungene, og til å lansere denne serien på nyåret.

Steenstrup sier til VG hun alltid har vært opptatt av historie, og til og med hatt noen skikkelige oppheng.

KLASSEREISE: Skuespillerkollegene fikk også prøve seg som adelsfolk under eneveldet. Foto: TV 2

– Jeg har hatt perioder der jeg har vært besatt av visse perioder og ting. Jeg leste for eksempel Richard Herrmanns bøker i ungdommen om det engelske kongehuset. Og andre verdenskrig har jeg tidvis vært besatt av.

Såheim har også vært oppriktig interessert av temaet og har mye litteratur i bagasjen.

– Jeg har lest de 12 Aschehoug-bindene om Norges historie. Henriette elsker å kle seg ut og spise, så dette var rett og slett et perfekt prosjekt for oss.

Språket er et viktig arbeidsverktøy for skuespillere. Steenstrup sier de to forsøkte å utforske hvordan man pratet i de forskjellige epokene også.

– Der har man jo ikke sikre kilder før lydopptakene blir et faktum-så vikingene våre høres nok mer ut som de handler julegaver på Storo shopping enn de høres norrøne ut.

Steenstrup har i hvert fall fått fråtse i kostymelageret for å lose seerne gjennom opplysningstiden, middelalderen, 70-tallet, unionsoppløsningen, vikingtiden, 30-tallet, industrialiseringen og eneveldet.

– Kleshistorie er en viktig del av programmet. Kostymøren, Elin Langhoff er til og med med i programmet og kler oss opp til alle de forskjellige tidene og i de forskjellige klassene. Hun var mye på det eminente kostymelageret til norsk film på Jar og trålet gjennom alle tider. Jeg kan nå med empirisk erfaring hevde at det har skjedd mye på BH-fronten siden 20/30 tallet. Og det er en god nyhet for dem som har mye ved foran hytta, sier hun lurt.