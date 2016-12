Einar Tørnquist skal bli far

Komikeren og kjæresten Linn Bjørnsen skal bli far til sommeren. Men allerede nå er det klart at avkommet blir Stoke-fan.

Einar Tørnquist har lagt ut bilde på Instagram i dag, av en voksen Stoke-drakt med en bitteliten Stoke sparkebukse oppå.

«Det rekrutteres», skriver komikeren, uten å direkte avsløre om det er et onkelbarn eller om det er han selv som har rekruttert.

– De fleste andre Stokefans er for gamle til å rekruttere, så jeg må ta ansvar selv. Stokefansen er i gjennomsnitt 65 år. Så ja, jeg bekrefter at jeg skal bli far, sier komikeren, som er kjæreste med Linn Bjørnsen.

Tørnquist sier han håper familieforøkelsen ikke vil påvirke karrieren hans. Tørnquist sier han sannsynligvis venter ei jente.

– Navnet har vi ikke bestemt ennå, men det er ikke noe sånn veldig kreativt eller avansert. Vi gleder oss veldig, og skal gi henne en optimal oppvekst hvor hun får velge akkurat hva hun vil bortsett fra engelsk fotballag.

Tørnquist sitter klar i stua for å heie fram Stoke til seier over Liverpool tirsdag kveld. Han er evig optimist på sine nordengelske helters vegne.

– Stoke vinner garantert. Men ikke sett penger på det.