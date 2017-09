Papegøyen Jonas fikk et «forhold» til eieren og laget eggdrama

Papegøyen Jonas viste seg å være en jente – og la bokstavelig talt egg fordi hun tolket signalene fra eieren seksuelt.

Anette Jensen fra Halden har visst siden 2004 at Jonas ikke er en hannfugl. Det var nemlig da fuglen la sitt aller første egg.

– Jeg hadde overtatt Jonas fra et par som skulle ha barn, og som ikke ønsket mer skriking enn det de hadde i vente, forklarer Jensen til VG.

Ikke småtteri: Eggnormt

Den 26 år gamle fuglen er nemlig svært høylytt og skriker ut «god jul», «natta» og «å, fy faen» i tide og utide.

Da det kom to egg med to dagers mellomrom for 13 år siden, skjønte Jensen at hun hadde å gjøre med en «dame» og ikke en herremann. Men noen flere egg ble det aldri. Inntil nylig. Dramaet som fulgte, er tema i den nye TV3-serien «Veterinærene», som har premiere i kveld.

Papegøye hermet kona: Drept av ektemannen

Trodde eieren var partner



Jensen skjønte ikke hva som var i veien, men tok Jonas med til dyrlegen da hun begynte å nappe fjærene sine og oppføret seg rart. Hos dyrlegen fikk Jensen vite at det lå et egg fast inne i magen på fuglen, og at det var Jensens «feil» at egget hadde havnet der i utgangspunktet.

– Jeg tenkte bare «wow», forteller papegøyeeieren om det som ble en aha-opplevelse.

Fått med deg? Pippis papegøye får leve

Veterinær Michaela Modig, som tok imot Jensen og Jonas den gangen, forklarer til VG at papegøyer og andre fugler som vokser opp med mennesker, har lett for å se mennesket som sin partner.

– Når fuglen har en eier som mater dem fra hånden og stryker dem over ryggen, så oppfatter den det som sterke partner- og paringssignaler. Og eierne behandler jo gjerne fuglene sine på denne måten. De vil jo gi dem mat og kose på dem, sier Modig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KRITISK: Jonas på operasjonsbordet. Foto: TV3

Jo da: Kuporno gir kalve-boom

Problemet er at når papegøyen på denne måten blir stimulert hormonelt, så tror den at det er på tide å pare seg og legge egg.

– Man må derfor unngå å klappe fugler bak på ryggen, nettopp fordi det gir dem seksuelle signaler. Dette skjedde med Jonas – som la egg. Riktignok ikke et befruktet egg, legger veterinæren smilende til.

Revestrek: Trodde ikke sine egne øyne

FRISK: Jonas er i vigør igjen etter operasjonen. Foto: PRIVAT

På operasjonsbordet



For Jonas bød den tette menneskekontakten på ekstra store problemer fordi hun ikke fikk egget ut.

– Egget satt fast i magen, noe som hovedsakelig skyldes feilernæring. Mange gir fuglene nøtter, frø og menneskemat, men en papegøye i fangenskap trenger pellets (en energikilde laget av treflis, skogsavfall, sagbruksavfall, torv eller landbruksavfall, red. anm.), opplyser veterinæren.

Tilbakeblikk: Fant hoggorm i stua

I kveldens premiere på «Veterinærene» får TV-seerne følge Modig mens hun opererer ut egget fra Jonas' mage.

– Det er ikke uvanlig at egg må opereres ut, men det er ikke noe vi håndterer hver dag. Operasjonen i seg selv er risikabel, men ofte dør fuglen hjemme fordi eierne ikke vet hva den dårlige allmenntilstanden skyldes, forklarer Modig, som opprinnelig er svensk, men bor og jobber i Norge.

Artikkelen fortsetter under videoen:

I dag er Jonas frisk, og hun legger ikke egg. Jensen har helt sluttet å klappe fuglens på ryggen.

– Nå kjæler jeg bare med den rundt hodet og på vingene.

MATGLAD: Jonas elsker frø og nøtter, ikke pellets. Foto: PRIVAT

Dropper sunn mat

Men Jonas er absolutt ikke interessert i pellets:

– Hun bare hiver det fra seg på gulvet og nekter å spise det. Så hun får fortsatt den samme maten, ler Jensen.

Breiflabb: Prøver å glefse i seg and

– Du har ikke vurdert å bytte navn på henne?

– Det hender jeg kaller henne Josefine, men da lystrer hun ikke, sier eieren, som er litt usikker på å se seg selv på TV.

– Hadde jeg visst at også jeg måtte filmes, og ikke bare Jonas, hadde jeg nok takket nei, ler eieren.

«Veterinærene» utspiller seg på Fredrikstad dyrehospital. I tillegg til Michaela Modig skal fem andre veterinærer innvie seerne i sin arbeidshverdag.

Nysgjerrig? En hund etter kjendiser