Dunham avlyser turné

Skuespilleren Lena Dunham avlyser sommerens planlagte turné som følge av sykdommen hun har slitt med.

Dunham hadde planlagt et show i seks byer, som etter planen skulle ha begynt i St. Louis 31. mai. I fredagens utgave av nyhetsbrevet Lenny Letter, skriver stjernen at hun avlyser rundturen for å konsentrere seg om helsen, melder nyhetsbyrået AP.

Tatoverte seg i Oslo: Lena Dunham tatoverte bryst-lysekrone

Den 31 år gamle «Girls»-skaperen har lenge slitt med endometriose, en tilstand der livmorslimhinne vokser andre steder enn inne i livmoren. Ifølge E! News har hun tidligere gjennomgått fem operasjoner.

I April meldte Dunham at hun endelig var kvitt sykdommen. Nå varsler hun likevel at hun ennå ikke er klar for den landsomfattende turneen, og viser til at hun fortsatt sliter med ettervirkningene av den siste operasjonen

Hun understreker at alle som har kjøpt billett vil få utgiftene refundert, og at hun personlig vil donere penger til de ulike organisasjonene som har jobbet med turneen.

Les også: Lena Dunham forsvarer nakenscenene

Lena Dunham besøkte Norge i mars i år sammen med kunstnerfaren sin, som stilte ut verk i Oslo. Da kastet hun glans over hans utspillingsåpning. Stjernen ønsket ikke å gi noen intervjuer under åpningen, men uttalte til VG at hun synes at «Norge er et fint sted».

I vinter hadde Lena Dunham premiere på sjette og siste sesong av «Girls» på HBO, hvor hun både skriver manus, spiller hovedrollen og har regi. Serien har vunnet to Golden Globes.