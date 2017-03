TV-stjerne dømt for sverddrap

Den tidligere «Power Rangers»-stjernen Ricardo Medina jr. ble denne uken dømt til seks års fengsel for forsettlig drap.

Det er TMZ som melder dette. Nettstedet skriver at det var domsavsigelse torsdag, to uker etter selve rettssaken hvor Medina jr., erklærte seg skyldig i fortsettlig drap - og innrømmet at han brukt et sverd som drapsvåpen.

Det var i begynnelsen av februar 2015 Medina jr. ble arrestert mistenkt for å ha stukket ned romkameraten sin med et sverd.

Medina skal ha havnet i slåsskamp med romkameraten Joshua Sutter.

Ifølge etterforskerne i saken skal Medina ha forsøkt å trekke seg unna, og gått inn på rommet sitt sammen med kjæresten, i leiligheten han delte med kameraten. Da Sutter truet seg inn i rommet grep han imidlertid etter et sverd han hadde liggende ved døren, og stakk Sutter i magen.

Drapsofferet skal ha vært irritert over at Medinas kjæreste oppholdt seg mye i leiligheten da han selv ikke var hjemme. Det er dette krangelen skal ha dreid seg om og som eskalerte til vold lørdag.

Skuespilleren er kjent fra TV-serien «Power Rangers». Medina jr. spilte i sesongene «Power Rangers Wild Force» i 2002 og i «Power Rangers Samurai» i 2012.

I førstnevnte spilte han rollen som helten Red Wild Force Ranger/Cole Evans, mens i den siste sesongen spilte han rollefiguren «Dreker».

Det er ikke første gang en «Power Rangers»-skuespiller er dømt for drap. I 2009 ble Skylar Deleon dømt til døden for dobbeltdrapet på ekteparet Thomas og Jackie Hawks.

Sammen med Alonso Machain festet han ekteparet til et anker og dumpet dem i sjøen, før han tok penger, juveler og andre verdisaker fra yachten deres.