Vil lage film av «Downton Abbey»

TV-serien «Downton Abby» kan bli film. Mannen bak TV-suksessen, Julian Fellowes, har et nesten ferdig filmmanuskript klart - og sier at det er «ganske trolig» at planene realiseres.

Det opplyste Fellowes i en webchat med The Guardians lesere forrige uke.

Det er filmselskapet Universal som er involvert i planene om en filmversjon av TV-serien som takket for seg etter seks sesonger på TV over store deler av verden.

– Vi venter fortsatt på grønt lys fra filmprodusenten - men det er ganske trolig at filmen blir noe av, skriver Fellowes i chatten med The Guardians lesere.

Han legger imidlertid ikke skjul på at kanskje den største utfordringen med å lage en filmversjon av TV-suksessen som avsluttet innspillingen av siste sesong våren 2015, vil bli å samle flest mulig av stjernene igjen.

«GANSKE TROLIG»: Mannen bak «Downton Abbey», Julian Fellowes har stor tro på at den populære TV-serien kan bli film. Foto: Kevin Day , IKKE VG-BILDE

– Sammenligner man med de fleste andre serier, har jo Downton Abby en stor cast. Men jeg vet at skuespillerne gjerne vil være med og det finnes et stort publikum der ute, skriver Fellowes.

Men bare lett blir det kanskje ikke. Som Samantha Bond, kjent som Lady Rosamund i serien sa i et intervju Expressen:

– Julian har gjort alle skuespillerne verdenskjente, så det kommer til å bli svært vanskelig å samle denne gruppen mennesker igjen.

I Norge har seertallene for «Downton Abbey» i hovedsak ligget mellom 600.000 og 700.000. Med den enorme populariteten som serien fikk etter hvert, ble det lettere å tiltrekke seg internasjonale stjerner i forskjellige gjesteroller. Som for eksempel Shirley MacLaine, Paul Giamatti, Richard E. Grant og Nigel Havers. Og ikke å forglemme: George Clooney som dukket opp i julespesialen som ble vist i 2014. Til de andre skuespillernes store glede som mer enn gjerne stilte opp på en selfie sammen med Hollywood-kjekkasen.