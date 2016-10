TV-stjerne permittert etter Trump-video

Billy Bush, TV-verten som snakker med Donald Trump i skandalevideoen fra 2005, tas av skjermen med umiddelbar virkning.

Billy Bush som til nå har vært programleder for NBCs populære talkshow Today, har fått store problemer med sin arbeidsgiver etter publiseringen av det elleve år gamle opptaket av en samtale med Donald Trump.

Nå er han tatt av luften med umiddelbar virkning, og permittert på ubestemt tid. BBC skriver at i et internt notat NBCs toppsjef Noah Oppenheim har sendt til staben i Today heter det at «det finnes overhodet ingen unnskyldning for Billys oppførsel og ordbruk».

Selv sier Bush, som er fetter til tidligere president George Bush, at han skjemmes over det som har kommet frem.

I videoen kommer den republikanske presidentkandidaten med sexistiske kommentarer om kvinner.

Videoen inneholder også lydopptak fra en samtale mellom de to mennene inne i bussen. I de første minuttene kan man ikke se noen av dem – bare høre stemmene. Men det som kommer klart frem er at Billy Bush deltar ivrig i samtalen med Donald Trump.

Ifølge Daily Mail er det lite trolig at Billy Bush noen gang kommer tilbake i programlederstolen til et program som i all hovesak retter seg mot kvinner.

Noe som ikke minst blir bekreftet av den store mengden av opprørte meldinger som er blitt lagt igjen Billy Bushs Facebook side.

The Hollywood Reporter melder at Billy Bush hadde planlagt å be sine seere om unnskyldning på mandag, men det fikk han altså ikke anledning til. I en uttalelse som han sendte ut like etter at innholdet i skandalevideoen ble kjent i forrige skriver han imidlertid:

– Det finnes ingen unnskyldning for dette, men det skjedde for 11 år siden. Jeg var yngre, mindre voksen og mindre erfaren - og jeg oppførte meg dumt og lot meg rive med. Jeg er svært lei meg.