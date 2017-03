Trump og Clinton valgkampen blir TV-serie

HBO vil lage en miniserie av valgkampen som gjorde Donald Trump til verdens mektigste mann.

Valgkampen mellom Donald Trump og Hillary Clinton ble som et sirkus. Den var spekket av oppsiktsvekkende skandaler, beskyldninger og en debatt som ble kalt en ren barnehage av en USA-ekspert.

Nå har HBO annonsert at de vil lage en miniserie om veien mot Trumps seier. Det skriver blant andre NME. Serien vil baseres på boken til Mark Halperin og John Heilemann som snart kommer ut.

Ifølge bransjenettstedet Deadline så er det de samme som lagde «Game Change» om presidentvalget i 2008. Den fikk en rekke priser, blant annet fem Emmyer.

Tom Hanks vil også denne gangen være produsent for prosjektet.

– Prosjektet basert på den kommende boken ser ut til å fange det mest unike og slående hendelsene i moderne amerikansk politikk, sier Len Amato, presidenten for HBO Film, i en pressemelding ifølge Variety.

Det er ennå ikke blitt spekulert i hvem som vil få hovedrollene som Clinton og Trump. Hollywood Reporter presiserer dog at de anser det som usannsynlig at Alec Baldwin, som fikk skryt for sin Trump parodi på Saturday Night Live, vil være aktuell for rollen.