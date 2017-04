Sex-trakassert kvinne går ut mot Trump etter forsvar av TV-kjendis

En av kvinnene som den profilerte TV-verten Bill O'Reilly har betalt for ikke å saksøke ham etter beskyldningene om seksuell trakassering, går nå ut mot president Donald Trump for å støtte O'Reilly.

Søndag ble det kjent at Bill O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering. En av disse kvinne er Rebecca Gomez Diamond, tidligere ankerkvinne for Fox News Fox Business.

Nå slår hun tilbake mot president Donald Trump i flere twittermeldinger etter at han i et intervju tok Bill O’Reilly i forsvar.

Bakgrunn: Trump støtter TV-vert anklaget for seksuell trakassering

– Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, sier Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket.

BETALTE 110 MILLIONER: Bill O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering. Foto: Ilya S. Savenok , AFP

– President Trump, kvinnene var tvunget til å inngå et forlik - ikke motsatt. Det handler om ansettelsesavtalene som som forbyr rettslige søksmål, skriver Diamond i en twittermelding.

I flere andre twittermeldinger om det samme tema skriver Rebecca Diamond blant annet at dersom presidenten ikke tror på ansettelses-avtaler av denne typen, bør han heller sørge for at de blir forbudt, så slipper kvinner å måtte denne typen avtaler. I en siste melding om dette temaet skriver hun til Trump:

Les også: Fox-profil skal ha inngått forlik om påstått trakassering

– Det gjør meg trist å lese dine kommentarer, Jeg er skuffet og forvirret. Slike kommentarer forteller kvinner at de uansett ikke vil bli trodd.

67 år gamle Bill O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet «The O'Reilly Factor». Etter avsløringene som New York Times står bak har tolv av de største annonsørene trukket reklamene sine fra programmet.

Husker du: Fikk 170 millioner i sexskandale-sak

Programlederen har ikke nektet for å ha gjort det han er anklaget for, men i en uttalelse etter avsløringene sier han at kjendisstatusen hans gjør ham sårbar for søksmål fra enkeltpersoner som ønsker å bli betalt for at han skal unngå negativ oppmerksomhet.

Beskyldningen strekker seg hele 15 år tilbake i tid. To av de fem sakene var kjent fra før, men New York Times sier de har avdekket ytterligere tre trakasseringssaker.

I to av dem skal det være snakk om seksuell trakassering, mens den siste dreier seg om utskjelling og verbal trakassering fra O’Reillys side.