Kristin Davis bekymret for datteren etter Trump-seier

«Sex og singelliv»-stjernen Kristin Davis sier at frykten for adoptivdatterens sikkerhet har blitt større etter at Donald Trump ble valgt til president.

I et TV-intervju legger ikke den 51 år gamle Davis skjul på at hun er bekymret for datteren sin på grunn av den rasistiske retorikken Donald Trump brukte under valgkampen.

– Jeg er hvit og jeg har alltid nytt godt av de privilegiene det har gitt, før jeg adopterte datteren min mente jeg at jeg skjønte hva dette betød og hvilke fortrinn det ga meg. Men det gjorde jeg slett ikke. Det å ha et barn som du elsker ubetinget – og så oppdage at det finnes mange mennesker som motarbeider henne. Som vil gjøre livet vanskelig for henne, bare fordi hun har en annen hudfarge. Det fyller meg med frykt, sier Davis i intervjuet som er gjengitt i US Magazine.

Kristin Davis forteller at hun føler at nå befinner seg i en bratt læringskurve. Hun har hatt et til dels stormfullt kjærlighetsliv opp gjennom årene.

Men i 2011 adopterte hun Gemma Rose, som i dag er fem år gammel, på egen hånd og ble dermed alenemor. Adopsjonen i seg selv har gjort at hun ser annerledes på livet – og hva som er viktig. Alt dette er blitt forsterket etter at Donald Trump ble valgt til USAs neste president.

– Jeg må beskytte min datter, koste hva det koste vil, og jeg skal innrømme at min første tanke dagen etter presidentvalget, var at nå flytter jeg ut i skogen og lærer meg å bruke skytevåpen. Jeg vet at det høres helt sprøtt ut, at det ikke henger sammen. Frykten for hva som kan skje – og hvordan jeg skal beskytte mitt barn beste mulig har selvfølgelig vært der hele tiden, men er nå blitt enda mer forsterket, sier Kristin Davis i intervjuet.

Hun forteller at gjennom oppveksten i staten Sør-Carolina var ofte vitne til utslag av brutal rasisme og mener at mye av grunnen til at hun er bekymret for hvilke konsekvenser valget av Donald Trump kan få, ligger nettopp her.

– Det jeg var vitne til rammet ikke min familie direkte, vi var hvite og levde beskyttet. Men å tenke hva min datter kan bli utsatt for mye av det samme, det skremmer meg, sier Kristin Davis.