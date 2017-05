Jimmy Fallon snakker ut om hår-rufsingen på Trump

Talkshow-vert Jimmy Fallon snakker for første gang om sitt omdiskuterte intervju med Donald Trump på «The Tonight Show».

Det er i et intervju med New York Times onsdag Fallon (42) for første gang letter på sløret om hva som var intensjonen med intervjuet med Donald Trump i september i fjor.

Bakgrunn: Seerne raser etter Trump-intervju

Etter intervjuet fikk Fallon kritikk for å ha vært for snill med Trump. Mange seere kritiserte programlederen for ikke å ha stilt ett eneste kritisk spørsmål til den daværende presidentkandidaten.

Se også: Aurora Aksnes hos Jimmy Fallon

Nå forteller Fallon at han fikk med seg kritikken:

– De hadde rett til å være sinte. Om jeg skuffet noen, såret det meg at de ikke likte det. Jeg skjønte det, sier han til New York Times og fortsetter:

– Jeg er en som liker å glede folk. Om det står én stygg ting om meg på Twitter, blir jeg opprørt. Så da dette skjedde, ble jeg knust. Jeg mente ikke noe med det, jeg forsøkte bare å ha det moro.

Fikk du med deg: Legen avslører hemmeligheten bak Trumps hår

Mor slutten av TV- intervjuet rufset også Fallon til Trumps behørig omtalte hår. Nå forteller talkshowerten hvorfor han gjorde det:

– Jeg gjorde det ikke for å menneskeliggjøre ham. Jeg gjorde det nesten for å bagatellisere ham. Jeg trodde ikke det ville bli regnet som en kompliment, sier han.

Les også: Disse har fått sparken av Trump

Fallon sier også at han angrer på at han ikke kommenterte kritikken tidligere:

– Jeg snakket ikke om det. Jeg burde ha gjort det, og jeg angrer på at jeg ikke gjorde det.

17. mai: Trump med nytt angrep på media

Men programlederen sier kritikken ikke førte til at han gjorde noen større forandringer på «The Tonight Show»:

– Jeg vil ikke la meg mobbes til å være noen jeg ikke er, eller ikke å gjøre det jeg synes er gøy. Bare fordi noen slenger dritt om meg på Twitter, vil det ikke endre min humor eller mitt show.