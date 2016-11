TVNorge vil revolusjonere gameshow med spill- og Hollywood-effekter

Tradisjonelt fjernsyn er på vikende front. Nå går TVNorge nye veier for å holde på seerne og satser på en kombinasjon av spillbasert TV og digital deltakelse hjemme i stua.

«Lost in Time» er et nytt gameshow som har premiere på TVNorge våren 2017. Kanalen selv mener at ved å kombinere spillteknologi og effekter kjent fra store Hollywood-produksjoner, blir dette en ny og annerledes TV-kveld for hele familien.

– Vi plasserer virkelige mennesker inn i en virtuell verden og lar publikum hjemme i stua delta med mobiltelefon eller nettbrett. Se for deg at en deltaker sitter i en løpsk gruvevogn i det ville vesten, befinner seg blant dinosaurer i juratiden eller reiser til en fremtid hvor romraketter er blitt dagligdags. På TV-skjermen ser du deltakeren kjøre gruvevognen, mens du på mobilen din kan konkurrere med egen gruvevogn i samme spill, forklarer Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Samtidig blir det også et «tradisjonelt» TV-program i den forstand at hver uke konkurrerer tre deltakere i en studiosending, ledet av Fridtjof Nilsen, blant annet kjent fra den populære TV-serien «Alt for Norge».

PROGRAMLEDER: Vanligvis gir han «Alt for Norge», men nå blir Fridtjof Nilsen programleder for TVNorges nye storsatsing «Lost in time» som har premiere til våren. Foto:

Men denne gangen tar han de utvalgte deltakerne med til ulike tidsepoker, som for eksempel det ville vesten, istiden, middelalderen eller juratiden, hvor de skal samle mest mulig poeng før tiden er ute.

Vinneren får med seg en stor pengepremie.

Samtidig vil seerne få muligheten til å konkurrere i de samme utfordringene hjemme i stua, via mobiltelefoner og nettbrett.

TV/radio-sjef Morten Wiberg i Carat Media blir ikke presentert for «Lost in time» før på torsdag, men synes det høres ut til å være et interessant konsept.

– Det kan ha noe for seg - og ikke minst kan et konsept som dette ta tilbake noen av de yngre seerne, sier Wiberg til VG.

– Med fantastiske dypdykk i nye verdener er «Lost in Time» et spennende gameshow, som blir helt unikt når vi inkluderer deltakelse fra seerne hjemme. Mulighetene er store med denne teknologien, og vi tror denne satsingen er helt i tråd med den retningen TV tar i dag, sier Eivind Landsverk.

Skaperne av « Lost in Time» er produksjonsselskapet FremantleMedia og det norske gründerselskapet The Future Group, som ledes av duoen Jens Petter Høili og Bård Anders Kasin.