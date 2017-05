TVNorge vant ikke en eneste pris på Gullruten: – Vi depper ikke

Ingen av Discovery-kanalene vant pris på Gullruten. – Ikke bra nok, sier TV-ekspert.

Mens alle de andre store norske TV-husene ble belønnet med priser for sine programmer, ble det ingenting på Discovery. TVNorge eller FEM var til sammen nominert for ni programmer i syv kategorier.

– Det betyr jo at programmene til Discovery ikke er bra nok og at det er andre programmer som vurderes som bedre. Samtidig er det ikke dårlig heller, fordi konkurransebildet er tøft og det er vanskelig å nå opp, sier Marianne Massaiu, Broadcast Manager i Mediacom til VG.

Til sammenligning var fire av «lillebror» TV3s programmer nominert i like mange kategorier. De innkasserte to gullruter: Ellen Dorrit Petersen ble beste kvinnelige skuespiller i et TV-drama for sin rolle i «Aber Bergen», mens Nina Blomli ble årets deltaker for «En dag i livet».

KLOVNER: Selv ikke stjernelaget Nils Vogt, Bård Tufte Johansen, Cecilie «Cess» Steinmann Ness, Trond Fausa Aurvåg, Anne Marit Jacobsen og Calle Hellevang-Larsen klarte å sørge for pris. Foto: Tarjei Krogh/TVNorge

I kategorien for beste underholdningsprogram var TVNorge-programmet «Klovn til kaffen» nominert. Vinner ble «Lindmo», NRK.

TVNorges «71 grader nord» var nominert for Beste konkurranse-reality. «Farmen kjendis» stakk av med seieren.

Heller ikke «Gift ved første blikk» nådde opp i konkurransen mot «Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp» i klassen for beste reality.

TVNorge stilte sterkt i konkurransen om hvem som har laget årets beste humorprogram med to nominasjoner, «Helt perfekt» og «Brille», men det var NRKs «Vikingane» som vant.

– Skaper energi



Discovery hadde også to nominasjoner i konkurransen om beste dokusåpe, «Fødeavdelingen» (FEM) - og «Jegertvillingene» (TVNorge), tapte for TV 2-programmet «Fjorden Cowboys».

Christine Koth med «Koth og kidza», fra TVNorge, var en av de nominerte kandidatene i Beste kvinnelige programleder. Vinner ble Solveig Kloppen for «En kveld hos Kloppen».

ROMANTIKK: Bernard Bornstein og Akhila Kristi Dranger var blant parene som prøvde lykken i tredje sesong av «Gift ved første blikk». Foto: Christine Heim , IKKE VG-BILDE

Heller ikke «Insider Fem», som var nominert til beste nyhets- eller aktualitetsprogram, kunne ta med seg en gullrute hjem. Det kunne derimot «Åsted Norge» og TV 2.

- Jeg opplever Gullruten som konkurranser flest. Av og til når man opp, av og til gjør man det ikke. Samtidig er det en viktig konkurranse for bransjen og for publikum. Det er en konkurranse som skaper en energi som kommer publikum til gode. Vinner man vil det selvfølgelig ha en positivt effekt, sier Alexander Kayiambakis, førsteamanuensis og programansvarlig i avdeling for film, tv og spill ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

– Depper ikke



I fjor gikk det litt bedre for TVNorge med ni nominasjoner i syv kategorier og pris til «Neste Sommer» i kategorien for beste humorprogram.

Pressesjef i Discovery Networks Norway, Hanne McBride, sier til VG at de er fornøyde med antallet nominasjoner og kategoriene de er nominert i.

– Det er utrolig høy kvalitet på norske TV-produksjoner om dagen, og vi gratulerer alle de flinke folkene i bransjen som hentet hjem pris i år. Vi kan ikke vinne hvert år, så vi depper ikke, men jobber videre med å lage gode sports- og underholdningsopplevelser for seerne våre, sier McBride.

Hun understreker at Gullruten er en viktig pris fordi den anerkjenner godt håndverk og god historiefortelling på TV.

– Gullruten er gjev, og den henger høyt. Det er en kompetent fagjury som deler ut prisen, og prisen er i så måte ikke en direkte indikasjon på publikumssuksess, fortsetter McBride.

Utfordringer



Samtidig kommer dette på toppen av en sesong som har vært full av utfordringer for Discovery. Administrerende direktør Harald Strømme ga seg etter uenighet med ledelsen. Realitysatsingen «Dødens tjern» ble tatt av plakaten etter svake seertall. Relanseringen av «Mandagsklubben» har vært dårligere enn ventet og storsatsingen «Lost in time» startet med et kaos av store tekniske problemer og «tullevinnere».

– Dette har ikke vært deres halvår - og sånn sett føyer denne «Gullruten» utdelingen seg inn i rekken, sier radio/sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

–– At vi ikke henter hjem gull i Bergen struper på ingen måte vår lyst til å fortsette å lage populære programmer, og det endrer ikke vår innholdsstrategi på gruppenivå. Discovery skal fortsette å satse på gode, norske underholdningsprogrammer, og vi skal fortsette å lage sportssendinger som er relevante for nordmenn, som nå med fotball til folket og fra neste år med OL, sier McBride.