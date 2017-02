TVNorge-sjef Harald Strømme går av

Harald Strømme (54) trekker seg fra jobben som administrerende direktør i Discovery Networks Norway.

Harald Strømme har vært administrerende direktør i TVNorge siden 2009. Han la om kursen på kanalen dramatisk og la ned TVNorge-nyhetene. Istedenfor rendyrket han underholdning, med fokus på humor, med stor suksess.

Etter at Discovery kjøpte TVNorge av tyske SBS Nordic i 2012, ble Strømme etter hvert også sjef for Discoverys satsing i Sverige.

Nå har han altså trukket seg fra stillingen, melder selskapet i en pressemelding. Foreløpig er ingen erstatter klar.

– Jeg vil ikke si noe mer om begrunnelsen utover at jeg og eierne har ulikt syn på hvilke skritt som er nødvendige å ta for å oppnå suksess. Derfor forlater jeg selskapet, sier Strømme til VG.

– Og det var så stor uenighet at du måtte trekke deg?

– Det er en ærlig sak å være uenige. Når man er uenig med eieren sin, må man ta konsekvensen av det. Men jeg vil ikke utdype mer. Vi er venner og vel forlikt, og jeg har stor respekt både for Discovery og organisasjonen her.

Discovery internasjonalt har hatt en helt annen strategi enn Discovery-gruppen i Norge. Mens den internasjonale delen av Discovery har kjøpt programmer og rettigheter for en rekke land, har det norske selskapet fokusert på norsk innhold - spesifikt humor og underholdning.

Fordi et TV-program som kjøpes inn for mange territorier koster mindre relativt sett, har fortjenesten per program internasjonalt vært veldig høy. I Norge har den ikke vært like høy per program, selv om TVNorge-gruppen under Strømme har firedoblet både omsetningen og bunnlinjen.

– Er denne forskjellen i strategi og tankegang noe av bakgrunnen for uenigheten?

– Jeg vil ikke kommentere noe ytterligere utover det jeg allerede har sagt.

Strømme trekker seg med umiddelbar virkning. Han sier det har vært en prosess og en grundig vurdering, men da avgjørelsen ble tatt gikk det fort.

Michael Lang, sjefen for Discoverys internasjonale utvikling, sier det er trist at Strømme slutter, men at de respekterer avgjørelsen.

Trukket seg har også Sindre Østgård (38), som siden høsten 2016 hadde stillingen som Norden-direktør for digitale tjenester og utvikling.

– Sindre tar sine beslutninger og jeg tar mine. Men vi deler synet på selskapet og de utfordringene vi står overfor, sier Strømme på spørsmål om han og Østgård tok avgjørelsen i felleskap.

– Discovery har musklene som skal til for å lykkes med transformasjonen denne bransjen står overfor, men eierne og jeg har ulike syn på hva de nødvendige stegene bør være. Derfor velger jeg å forlate selskapet, sier Sindre Østgård i pressemeldingen.

SLUTTER: Sindre Østgård. Foto: DISCOVERY NETWORKS NORWAY

Siden Strømme overtok som sjef for TVNorge har humorsatsingen vært en viktig del av mediehuset, som i tillegg til TVNorge også har kanaler som Max, Fem, Vox, Eurosport Norge og Discovery i porteføljen.

Ved å satse på flere nye kanaler med tydelige profiler – for eksempel mannekanalen Max, kvinnekanalen Fem og voksenkanalen Vox – har mediehuset vokst seg nærmere den store kommersielle konkurrenten TV 2.

Det siste året har imidlertid TVNorge slitt med svakere seertall, og i sommer måtte kanalen ta betydelige bemanningskutt.

I 2015 sikret de seg også rettighetene til åtte år med OL, da Discovery sikret seg OL-rettighetene for 50 land. Senere samme år kjøpte de også rettighetene til Eliteserien, og står foran seks år med tung satsing på sport.

«En milepæl og et historisk vendepunkt i vår sportssatsing», kalte Strømme det da nyheten ble kjent.

I august 2016 ble Sindre Østgård hentet fra jobben som administrerende direktør i Tinius-stiftelsen til Discovery. Han fikk jobben som direktør med ansvar for nye forretningsområder for Norge og Sverige, i tillegg til at han skulle jobbe tett opp mot Discovery internasjonalt, ifølge pressemeldingen fra Discovery.

– Sindre er landets fremste kapasitet på alt som har med vår digitale mediefremtid å gjøre, og tar med seg unik erfaring og kompetanse fra NRK og Schibsted. Ikke bare evner han å se rundt neste sving, han er en av svært få som vil evne å ta oss dit, sa Harald Strømme om signeringen.

Den gangen var også Østgård begeistret for sin nye arbeidsgiver.

– Discovery har forutsetningene som skal til for å ta en lederposisjon. De har vist en risiko- og investeringsvilje få andre har vist de siste årene, og de har muligheten til å ta ideer ut globalt. Det er en enorm utfordring og en like stor mulighet, uttalte han.