TVNorge har stjernelag klart for «Mandagsklubben»-comeback

Jon Almaas og en rekke andre humorprofiler er med i panelet når TVNorge relanserer det 20 år gamle programmet «Mandagsklubben».

Almaas ble hentet til kanalen fra NRK og jobben som programleder i det lignende programmet «Nytt på nytt». Nå skal han være en del av en humorgjeng som etter det VG kjenner til skal veksle på å være den nye versjonen av «Mandagsklubben».

Kanalens nyeste humortilskudd Atle Antonsen skal også være en del av panelet. Det samme skal Anne Rimmen, som også nylig ble hentet fra NRK. Også Else Kåss Furuseth, som meldte overgang fra TV 2 i fjor, skal være med på programmet.

Det skal også kanalveteranene Harald Eia og Thomas Giertsen, i tillegg til nykommer Dag Sørås, etter det VG erfarer.

Konseptet har gått på norsk TV både som «Mandagsklubben» på TVNorge og «Torsdagsklubben» på TV 2. Sistnevnte program, med Silje Stang, Otto Jespersen og Thomas Giertsen, hadde nesten 750.000 seere i snitt i 2004.

DUKKER OPP: Dag Sørås. Foto: Terje Bringedal , VG

Etter det VG forstår, vil TVNorges syv TV-stjerner rullere på de tre «faste» plassene i panelet. I tillegg er det to gjester hver uke.

– Flere prosjekter



Kommunikasjonssjef Espen Skoland i Discovery, som eier TVNorge, er vag i sine kommentarer.

– Vi jobber med flere nye prosjekter, ett som etter planen skal ha premiere i vår. Men vi ønsker ikke å si noe mer konkret om dette før alle detaljer er klar, sier han til VG.

«Mandagsklubben» har hatt en brokete historie på norsk TV. I likhet med «Nytt på nytt» er det satire rundt ukens aktuelle hendelser som er utgangspunktet for programmet.

Da konseptet sist ble sendt på norsk TV var det hos TV 2 i 2008, som «Torsdagsklubben». Da var det Feelgood TV, Thomas Giertsens produksjonsselskap, som produserte programmet. Disse vil også stå for produksjonen denne runden.

Da «Mandagsklubben» hadde premiere, så langt tilbake som i 1996, var også Thomas Giertsen en av de faste paneldeltakerne. Programmet fikk imidlertid bare én sesong, før det gjenoppsto igjen to år senere med Silje Stang som programleder, med Nils Ole Oftebro som sparringspartner med Giertsen.

Siste runde i 2000



«Mandagsklubben» ble lagt ned våren 1999, men gjenoppsto under et år senere – med Solveig Kloppen, Espen Thoresen og Atle Antonsen som de faste deltakerne. Det ble imidlertid siste runde med programmet hos TVNorge, som la programmet endelig ned i 2000.

TV 2 kjøpte konseptet og sendte det fra 2002 til 2004, før de altså hentet det frem igjen i 2008.

I tillegg til de faste paneldeltakerne har konseptet hatt innslag fra komikere som Henrik Elvestad, Johan Golden og Espen Eckbo.

Denne høsten har TVNorge tatt grep for å ruste opp sin underholdningsstall. Komiker Atle Antonsen ble siste tilskudd da han for første gang knyttet seg eksklusivt til en kanal rett før jul. Det skjedde bare dager etter at NRK-profilen Anne Rimmen knyttet seg til kanalen.

I pressemeldingen kanalen sendte ut i forbindelse med offentliggjøringen skrev TVNorge at Rimmen også skulle være med i et nytt underholdningsprogram allerede til våren.

Rimmen skal også være en del av kanalens OL-satsing, etter at de kjøpte rettighetene til å vise OL frem til 2024.

Tidligere på høsten hentet også TVNorge Else Kåss Furuseth og Jon Almaas, fra henholdsvis TV 2 og NRK.