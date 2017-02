Tine Austvoll Jensen er ny Discovery-sjef

For tre uker siden ga TVNorge-sjef Harald Strømme seg etter uenighet med ledelsen. Nå er erstatteren klar.

Strømme begrunnet avgangen med at han og eierne har ulikt syn på hvilke skritt Discovery Networks Norway må ta for å oppnå suksess.

Strømme trakk seg med umiddelbar virkning 9. februar. Nå er det klart hvem som blir den nye administrerende direktøren til selskapet, som eier TVNorge og en rekke andre kanaler.

I en pressemelding skriver Discovery at Tine Austvoll Jensen overtar. Hun har de siste to årene vært økonomidirektør og operativ leder for Discovery i Norge.

– Det er utrolig spennende å skulle få lede ett av Norges mest offensive TV-hus i tiden vi nå går inn i, med de endringene bransjen står overfor, sier Tine Austvoll Jensen i pressemeldingen.

Samtidig som Austvoll Jensen løftes opp som ny TV-sjef, får også programdirektør Eivind Landsverk utvidet ansvar, utenfor Norge. Han skal nå ha et overordnet ansvar for den Nordiske programstrategien, samt produksjon og innkjøp for hele Norden, i tillegg til rollen han har i dag, heter det i pressemeldingen.

Discovery har i tillegg til TVNorge kanaler som Max, Fem, Vox, Eurosport Norge og Discovery i porteføljen.

I 2015 sikret de seg også rettighetene til åtte år med OL, da Discovery sikret seg OL-rettighetene for 50 land. Senere samme år kjøpte de også rettighetene til Eliteserien, og står foran seks år med tung satsing på sport.

Det siste året har imidlertid TVNorge slitt med svakere seertall, og i sommer måtte kanalen ta betydelige bemanningskutt.