Seerne svikter TVNorge på lørdager

Det har hjulpet lite med gameshow, Hollywood-effekter og super-populære Marcus & Martinus: Seerne har sviktet TVNorges lørdagssatsing.

Lørdag kveld jublet TVNorge-ledelsen. Endelig fungerte alt som det skulle med det problemforfulgte «Lost in Time».

Men i dag kom seertallene.

– 52.000 seere er ikke mye å rope hurra for, sier radio/TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Kanalen satset tungt på en familielørdag denne våren. TVNorge yppet til strid med TV 2 og NRK om lørdagskvelden, og ville prøve å ta seere fra konkurrentene. Det har de ikke klart.

Det første «Lost in Time»-programmet var det 111.000 som fikk med seg, mens 63.000 fikk med seg program nummer to etter at det meste gikk galt i det første programmet.

– Det er veldig lett å forstå fallet i seertallene fra premieren. Seerne har sagt tydelig fra at de vil vite at teknologien faktisk fungerer før de skrur oss på igjen. Men på tredje forsøk har vi endelig skapt tv-historie, sier programdirektør i TVNorge og Discovery, Eivind Landsverk i en kommentar.

TEKNIKKEN FUNGERTE - SEERNE SVIKTET: Det hjalp lite at teknikken fungerte for «Lost in Time» på lørdag. Seerne fortsetter å svikte programmet. Fra venstre: Cal Hammerich, Sherifa Matteo, Mikael Petersen og programleder Fridtjof Nilsen Foto:

Samtidig har også «Marcus & Martinus»-dokumentaren mistet seere. Fra en start på 110.000 for fire uker siden - med 95.000 på reprisen - endte de populære tenåringene opp med 205.000 seere på første episode.

Men deretter gikk det bare nedover, og totaltallene for førstegangsvisning pluss repriser for de to neste episodene ble nesten halvert til henholdsvis 110.000 og 117.000.

Nå på lørdag var det 57.000 som så «Marcus & Martinus».

– Marcus & Martinus lider nok litt under at flere familier har valgt bort lørdagen på TVNorge i påvente av at «Lost in Time» skal virke. Målgruppen her er jo i stor grad digitale seere, så vi ser nå på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for at programmet når ut til dem, sier Eivind Landsverk.

– Samtidig må man ikke glemme at det tar tid å få seerne til å komme til TVNorge på en lørdag, sier Morten Wiberg.

En stund så det ut til å spøke for fremtiden til det interaktive gameshowet. TV Norge bestemte imidlertid for tre uker siden å gi «Lost in Time» en ny sjanse etter å ha opplevd store problemer med mobilappen.

– Sammen med The Future Group og Fremantle Media er vi en del av en teknologisk revolusjon, og vi er utrolig stolte av det og glad for at vi ikke ga oss ved første hinder, sier Landsverk videre.

TVNorge har bestemt seg for å fortsette med «Lost in Time» fem lørdager til utover våren og forsommeren.

– Vi håper selvsagt at seertallene tar seg opp, når seerne ser at det faktisk går an å spille med samtidig som det skjer på skjermen. Oddsen for å stikke av med inntil en million i premiepenger betydelig større enn i Lotto-sendingen, sier Eivind Landsverk.

– Jeg ville kanskje trodd at TVNorge heller hadde startet opp med en ny giv etter sommeren. Tross alt har man ikke kommet særlig heldig med «Lost in Time». Ikke har det vært særlig stor konkurranse, heller, sier Morten Wiberg.

Men om seerne har sviktet TVNorge på lørdager, har kanalen fortsatt et godt grep på seerne på søndager. Denne uken hadde «Neste sommer» 350.000 seere, «Helt perfekt» 270.000 og «71 grader nord - kjendis 2017» 265.000.

– Vi er veldig fornøyde med at søndagsrekka fortsetter å levere gode tall, sier Eivind Landsverk.