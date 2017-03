Nye «Mandagsklubben»: Dette mener de om hverandre

VG ba «Mandagsklubben»-firkløveret beskrive hverandres beste og verste sider. Det varierte fra tvilsomt skjegg til interiør-irritasjon.

Gjengen som bare har jobbet sammen siden starten av 2017 hevder det er svært vanskelig å finne noe negativt å si om hverandre. Men de mistenker at det vil bli lettere etter ti programmer sammen.

Bakgrunn: TVNorge relanserer «Mandagsklubben» med stjernelag

«Mandagsklubben» Humorprogram med satirisk blikk på aktuelle hendelser.

Gikk flere runder på TVNorge mellom 1996 og 2000.

Gikk på TV 2 som «Torsdagsklubben» på 2000-tallet.

Gjenoppsto på TVNorge mandag 13. mars kl. 21.30.

Anne Rimmen, Calle Hellevang-Larsen, Else Kåss Furuseth og Dag Sørås er faste innslag.

Atle Antonsen, Thomas Giertsen, Jon Almaas og Harald Eia er rullerende paneldeltagere.

Mandag var det premiere på gjenopplivningen av 90-tallskonseptet «Mandagsklubben» på TVNorge. Anne Rimmen er programleder, Calle Hellevang-Larsen utegående reporter, og Else Kåss Furuseth og Dag Sørås er faste innslag.

I hvert program er også enten Atle Antonsen, Thomas Giertsen, Jon Almaas og Harald Eia med i panelet, i tillegg til en gjest.

Calle Hellvang-Larsen om:

Else: Hun er veldig positiv – noe som er både positivt og negativt. Det kan bli for mye av det gode. Senest i går hatet jeg det litt.

Anne: Autoriteten er positiv. Hun har mer autoritet enn man skulle tro. Men hun stresser for mye med å komme tidsnok.

Les også: Rimmen om sin første reaksjon: – Oi, dette er ikke min sjanger!

Dag: Han er veldig snill. Sånn medmenneskelig sett, ikke med ordene sine. Jeg har nesten ingenting negativt å si. Jeg undrer meg av og til over valget om å ha det skjegget.

REPORTER: Calle Hellevang-Larsen Foto: Frode Hansen , VG

Else Kåss Furuseth om:

Anne: Hun har gått for politikersveisen kort og blond, og akkurat som politikere tåler hun alt. På den negative siden er hun overraskende bekymret for klesstilen min.

Calle: Til ingen forkleinelse for Henriette Steenstrup, som jeg trodde hadde Norges morsomste fjes, men i Calles landskap av et fjes bor det mye mystisk komikk som jeg er misunnelig på. At han snakker om interiør i timevis er negativt. Der er jeg tradisjonell, det er ikke det jeg digger ved mannfolk.

Dag: Han er som en bror jeg skulle ønske jeg hadde hatt. Jeg føler meg helt trygg med ham. Men han har klistremerker på dataen sin. Det var da voldsomt med statements.

FAST I PANELET: Else Kåss Furuseth Foto: Frode Hansen , VG

Husker du: Atle Antonsen viste rumpa i «Mandagsklubben»

Dag Sørås om:

Calle: Han er en mann jeg fort ble komfortabel med å si personlige ting til. At han er folkelig og morsom på en måte som er vanskelig å mislike, er noe jeg rent instinktivt avskyr. Ut av ren misunnelse.

Else: Hun er veldig flink til å inkludere meg når jeg er sosialt ukomfortabel. På den andre siden er hun ekstremt selvbevisst på en måte jeg dessverre kjenner meg godt igjen i.

Anne: Det er noe veldig sympatisk over pene mennesker som ikke er overlegne. For det har de all grunn til å være. Men det virker som hun alltid har ting under kontroll, og det er jo en forferdelig kvalitet. Igjen spiller misunnelse muligens en rolle.

FAST I PANELET: Dag Sørås. Foto: Frode Hansen , VG

Anne Rimmen om:

Calle: Jeg synes det er kult at han er litt interessert i interiør, for jeg er jo i en boligfase. At han alltid kommer for sent er negativt. Jeg blir stresset om jeg kommer for sent, men Calle hater å vente.

Else: Hun er veldig omtenksom. Og om hun har sagt en vits hun er usikker på om er på kanten, spør hun alltid etterpå om det går greit. Negativt: At hun startet dagen med å fortelle at hun har malt taket rosa. Det er ikke bra.

Dag: Dag er nok den smarteste av oss. Han er oppdatert på alt. Det kan være negativt, for det gjør at vi andre føler oss litt underlegne.

Les mer: Rimmen gir seg i NRK – går til Discovery