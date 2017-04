Norsk Toppfotball oppfordrer klubbene til FotballXtra-nekt

Norsk Toppfotball sendte onsdag ut en e-post til lagene i Eliteserien der de oppfordres til ikke å stille opp i TV 2s FotballXtra.

TV-krigen mellom TV 2 og Discovery/norsk fotball hardner til. Elitserien skaper ondt blod mellom kanalene.

– Her blander fotballen kortene. Pengene rår, ikke ytrings- og pressefriheten. Det kjøret Discovery og fotballen kjører er lite profesjonelt, sier TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther til NTB onsdag kveld.

– I mindre modne demokratier

Før påske tok Fotball Media, som har solgt eliteserierettighetene til Discovery, ut stevning mot TV 2 for å stoppe målshow fra Eliteserien i FotballXtra. Nå stoppes også spillere, trenere og ledere i norsk fotball fra å være gjester i Davy Wathnes populære program.

– Det er helt fair å ha en saklig konflikt om nyhetsretten, men dette er rimelig drøyt, sier Årsæther.

Vålerengas suspenderte stopper, Jonatan Tollås Nation, var gjest hos Wathne 2. påskedag. Det skapte reaksjoner i Discovery-leiren. Jostein Grindhaug i FK Haugesund blir nå nektet å være med i neste utgave av fotballprogrammet.

– Det stemmer. Jeg trodde knapt det var sant da jeg fikk høre om mailen fra Norsk Toppfotball. Dette er veldig kortsiktig tenkt av fotballen. Dette er en boikott som vi bare ser i mindre modne demokratier, sier Årsæther til NTB.

Tydelig mail

Administrerende direktør Leif Øverland skrev følgende i mailen til eliteserieklubbene: "Som kjent har vi stevnet TV 2 knyttet til hvordan de utfordrer klubbenes medierettigheter. Noen av deres spillere og sportslig støtteapparat har blitt forespurt om å delta i dette programmet. Vi oppfordrer til at man IKKE deltar", skriver Øverland.

Videre heter det: "Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet".

Nyhetsretten gir kanaler som ikke sitter på eksklusive rettigheter lov til å vise 90 sekunder fra ulike arrangement. I TV 2 er man overrasket over tilspissingen rundt problematikken etter at norsk fotball flyttet over til Discoverys kanaler.

– NRK og VG har benyttet nyhetsretten i mange år. Plutselig ser vi et press vi ikke har sett lignende til her hjemme. Det er veldig spesielt. Hvorfor kommer et så voldsomt press på dette nå? Det handler vel om penger, men det kan vi bare spekulere i, sier en oppgitt Årsæther.

– Urimelig reaksjon

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, er overrasket over toppfotballens reaksjon.

– En rettslig tvist om eksklusive rettigheter og nyhetsretten er ikke noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder i norsk fotball.

– Det å hindre journalistisk virksomhet i TV 2 er en helt urimelig reaksjon, sier Jensen til NTB.

Han mener Norsk Toppfotball snur saken på hodet.

– Det er rettighetsbelegging som utfordrer nyhetsretten. Slik jeg ser det, handler nyhetsretten om å få tilgang til kilder og informasjon fra ulike begivenheter. Discovery har de eksklusive rettighetene til å vise kampene i sin helhet, mens det er de andre kanalene som må vise til nyhetsretten.

– Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper, sier Jensen.

Leif Øverland og Jostein Grindhaug har ikke svart på VGs henvendelser onsdag.