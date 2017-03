«Mandagsklubben» mister seere

TVNorge og «Mandagsklubben» fikk ingen drahjelp av Jon Almaas i går. Seertallene falt fra 289.000 forrige mandag til 226.000. Det 25 prosent lavere enn kanalens egen målsetting.

- Selvfølgelig kunne vi ønsket oss flere seere, men konkurransen er beinhard. Seertallene vil nok også variere noe fra uke til uke, det er vi innstilt på. Men vi går ikke rundt og er skuffet og deppa, vi er veldig stolte av gjengen i Mandagsklubben og er trygge på at dette bare kommer til å bli bedre og bedre utover våren, sier programdirektør Eivind Landsverk i Discovery til VG.

Han presiserer at det ikke uvanlig at seertallene går litt ned etter premieren, så det var han forberedt på.

– «Mandagsklubben» er et program der det er viktig at kjemi og roller i panelet sitter. Vi synes klubben vår leverer godt, og dette kommer til å sette seg enda bedre utover. Så håper vi folk blir med oss videre, gjerne enda flere, for det er garantert mange fine mandagskvelder i vente utover våren, fortsetter Landsverk

Men også premieretallene på 289.000 var lavere enn TVNorges uttalte forventninger som lå på 300.000. Forrige uke betegnet Landsverk seertallene for «godkjent».

– Dette er uheldig og nedgangen er større enn jeg hadde håpet på. Det skjer ofte en nedjustering etter en premiere. Men en nedgang på mer enn 20 prosent, det er litt for mye til at det er greit, sier TV/radio-sjef Morten Wiberg i Carat media til VG

VGs anmelder var langt fra begeistret for TVNorges nysatsing på «Mandagsklubben», som fikk tre sjanser på TVNorge mellom 1996 og 2000. Sandeep Singh la i sin anmeldelse ikke skjul på at ikke helt skjønner hvorfor TVNorge har blåst liv i «Mandagsklubben» igjen.

– Det er en vaklende affære, og programmet treffer langt fra blink, skrev Singh, og ga premiereprogrammet terningkast tre.

– Vi ser at reaksjonene på gårsdagens program er blandede, slik de skal være rundt Mandagsklubben. Panelet leverte en god debut i går, men det tar alltid litt tid før formater som dette setter seg skikkelig. Neste uke er det Jon Almaas som overtar stolen til Atle, og det gleder vi oss til, sa programdirektør Eivind Landsverk i Discovery til VG forrige uke.

Tidligere «Nytt på nytt»-programleder Jon Almaas er såkalt rullerende gjest i «Mandagsklubben» denne våren og i går var han på skjermen for første gang. Kveldens andre gjest var journalist og foredragsholder Hans Wilhelm Steinfeld.

– Jeg synes Jon Almaas klarte seg bra i går. Men TVNorge må klare å skape en snakkis rundt dette programmet dersom de skal klare å løfte seertallene. Det har de ikke klart så langt, sier Morten Wiberg.

TV 2s Åsted Norge» som sendes samtidig med «Mandagsklubben» hadde 507.000 seere. Det er en nedgang fra forrige ukes 529.000 seere, som forøvrig var sesong beste så langt denne våren.