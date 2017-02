«Dødens tjern» mister seere

TV-Norge har opplevd en nedtur nesten uten sidestykke for nysatsingen «Dødens tjern». I løpet av tre episoder har serien falt fra 190.000 til 69.000.

– Disse tallene er under pari, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, Espen Skoland til VG.

«Dødens tjern», karakterisert som verdens første krim-reality, sendes ti tirsdager på rad i beste sendetid. Seere og deltakere dykker ned i et gammelt drapsmysterium rundt forsvunne speidergutter. Avkappede kroppsdeler, døde dyr, blodige kjellere og psykisk press er blant ingrediensene.

– Dette er langt under forventningene for en serie som sendes i prime time på TVNorge. Jeg vil si at det nærmer seg et punkt hvor serien risikerer å bli tatt av eller i hvert fall flyttet til søndag formiddag som man ofte gjør med ting som ikke funker, spekulerer analytiker og TV/radio-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat Media overfor VG.

Ti deltakere skal prøve å løse mysteriet og i hver episode ryker én av deltakerne ut. Til slutt står én vinner igjen med løsningen. Serien er skrevet av krimforfatteren Jørn Lier Horst.

VGs anmelder ga «Dødens tjern» terningkast tre og skrev blant annet at produksjonen sliter med å få deltakernes opplevelse av spenning til å bryte gjennom skjermen.

TV-anmeldelse «Dødens tjern»: Si hallo til «71 grader mord»!

«Mangelen på programleder bidrar nok til en sterkere innlevelse for de 12 deltakerne, men som seer sitter jeg og krysser fingrene for at Triana Iglesias skal poppe hodet innom og fortelle meg hva i all verden det er jeg ser på», konkluderte VGs anmelder.

Det er han åpenbart ikke alene om. 190.000 fikk med seg første episode av «Dødens tjern». Det var heller ikke et tall som TVNorge var fornøyd med.

– Vi skulle gjerne ønsket at litt flere seere fikk med seg premieren på «Dødens tjern», men vi er tålmodige og håper tallene vil ta seg opp. Serien er en helt ny blanding av krim og reality, og spenningen kommer til å stige mer og mer etter hvert som deltakerne dykker dypere ned i mysteriet, sa Espen Skoland til VG for to uker siden.

DELTAKERNE: Bak f.v.: Josva D. Kvilstad, Mats B. Kristiansen, Fredrik Akselsen, Paul-Arne Sæbø, Birgitte Røe, Carl Fredrik Hellwig. Foran f.v.: Diana Thorbjørnsen, Rebecca F. Lafjell, Anine Lind, Veronica Sinclair, Åsne H. Aamoth, Hans Einar Borgen. Foto: TVNorge

Samtidig påpekte han at å lykkes med nye TV-konsepter er ikke enkelt, men det er viktig, og ikke minst gøy, å ta noen sjanser og se hvordan publikum reagerer. Men forrige uke rasste seertallene ned til 83.000 for tirsdag kveld denne uken å falle ytterligere til 69.000 for første gangs visning..

Da var Espen Skoland krystallklar i sin dom over eget program:

– Disse tallene er under pari, vi hadde håpet at serien skulle fenge flere. Å lansere nye TV-konsepter er et sjansespill, og denne gangen var vi ikke helt heldige. Men det er viktig å stadig forsøke å komme opp med nye formater, vi kan ikke bare stole på de veletablerte traverne. Det ville blitt kjedelig, konkluderer Espen Skoland.

Det er imidlertid en trøst for TVNorge at med opptak og repriser har episode en hatt totalt 467.000 seere, og episode to har hatt 235.000 tilsammen.

Les også: Vettskremt deltager trakk seg under «Dødens tjern»-innspilling

«Dødens tjern» har ikke bare skremt bort tusenvis av TV-seere. Det hele ble også i tøffeste laget for en av deltakerne, Josva Dammann Kvilstad (29). Selv om han visste han hadde skumle dager i vente, tok nervene fullstendig overhånd allerede det første døgnet.

– Noen ganger fikk jeg frysninger på ryggen på en positiv måte. Andre ganger kjente jeg delvis på angsten, fortalte Kvilstad til VG.

Kvilstad valgte på dag to å informere produksjonen de andre deltagerne om at han ikke ville være med videre. Da hadde han i forveien uttrykt redsel for å få et sammenbrudd i skogen.