«Derrick»-skuespiller Fritz Wepper lagt i kunstig koma

75 år gamle Fritz Wepper, bedre kjent som Harry Klein, har vært gjennom en seks timer lang hjerteoperasjon.

Etter operasjonen ble «Derrick»-skuespilleren lagt i kunstig koma og overført til intensivavdelingen for observasjon, skriver tyske Stern.

Skuespilleren skal ha våknet torsdag kveld, ifølge Focus.

75-åringen ble operert på Universitetssykehuset i Innsbruck, i det som skal ha vært et planlagt inngrep for å erstatte hjerteklaffen.

Ukebladet Bunte.de skriver også at Wepper for tiden er på intensiven. Men de har sitert pressetalsmann Johannes Schwamberger ved sykehuset på at det ikke er grunn til bekymring, og at operasjonen gikk bra.

– Dette er standard prosedyre når en pasient har gjennomgått en slik operasjon, sier han.

Det er foreløpig uklart når Wepper vil bli skrevet ut, ifølge pressetalsmannen.

– Når det skjer er alltid avhengig av pasienten. Noen er klare dagen etter operasjonen, andre trenger flere dager, sier Schwamberger til ukebladet.