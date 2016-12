«Derrick»-Fritz på bedringens vei

Fritz Wepper (75), kjent som Harry Klein i utallige episoder av den tyske krimserien «Derrick», har kommet seg fint etter hjerteoperasjonen før helgen, men liker dårlig at operasjonen hans ble offentlig.

Det er Susanne Kellermann (39) – Weppers tidligere samboer i perioden mellom 2009 og 2012 før skuespilleren gikk tilbake til sin kone Angela – som målbærer kritikken gjennom Bild am Sonntag.

Kellermann – som har en datter med Fritz Wepper og fremdeles står ekteparet nært – er på vegne av 75-åringen bestyrtet over at legene ved sykehuset i Innsbruck gikk ut med opplysninger om Weppers hjerteoperasjon.

Selv hadde de helt andre planer for å offentliggjøre dette.

«DEN EVIGE HARRY»: I Norge er Fritz Wepper først og fremst kjent for rollen som Harry Klein i «Derrick». Serien gikk som Detektimen på NRK i 22 år. Her med Horst Tappert Foto: Jan Ovind / Nrk-tv , VG

– Fritz beklaget sterkt i forkant at han ikke kunne informere sine venner og kolleger om det forestående inngrepet. Han bestemte seg for ikke å gjøre dette slik at ingen uroet seg unødig og han selv kunne få ro til å bli bra igjen, sier Susanne Kellermann til Bild am Sonntag, og kaller legenes oppførsel for svært betenkelig.

Det var sist torsdag at Wepper ble lagt seks timer i kunstig koma da leger byttet ut en av hjerteklaffene hans. Det har i lengre tid vært kjent at Wepper trengte en ny hjerteklaff, og han har gjennomgått en nøye diett for å forberede seg til operasjonen.

Magasinet Focus skriver at Weppers ektefelle, Angela ikke kunne være sammen med sin mann på sykehuset fordi hun selv nylig var operert i benet – og at parets felles datter, Sophie derfor måtte ta seg av dem begge to.

FAR OG DATTER: Fritz Wepper og eldste datteren Sophie. Han har også en datter til på fem fra forholdet med Susanne Kellermann. Foto: Wolfgang Rattay , Reuters

– Det er en vanskelig tid for oss alle sammen, men vi må bare komme oss gjennom det, sier Angela Wepper til Bild-Zeitung.

I et intervju med VG i 2014, svarte den populære skuespilleren dette på spørsmål om hva han ville gjøre dersom han fikk leve livet på nytt:

– Å få nye sjanser i det virkelige livet er fint, men jeg liker ikke å spekulere i hva som burde være annerledes. Livet var som det var, og ble som det ble.

I det samme intervjuet forteller også Wepper, som i hjemlandet går under navnet «den evige Harry» om den største sorgen i livet, da hans mor døde.

– Hun var 89 år gammel, men en frisk dame som kunne levd i mange år til. Dessverre skjedde det en alvorlig feil på sykehuset, og hun døde av en sykehusbakterie. Vi har et ordtak i Tyskland som sier at «når din mor dør, kuttes den siste navlestrengen». Og det føles slik enten man er 20 eller 70, tror jeg. Da er du plutselig eldst i din familie og ansvarlig for å holde den samlet, sa Wepper til VG.

Ifølge østerrikske Kurir skal Wepper ha gått ned åtte kilo på to måneder etter å ha gjennomført diverse ernæringsjusteringer i forkant av den omfattende hjerteoperasjonen.

Magasinet Bunte skrev før helgen at flere var bekymret over at Fritz Wepper var innlagt på intensivavdelingen på universitetssykehuset i Innsbruck, men ifølge leger ved sykehuset er dette en helt standard prosedyre for denne type operasjoner.

Fritz Wepper regner med å være i full vigør igjen i mai neste år – og går da i gang med innspillingen av en ny sesong av TV-serien «Um Himmels Willen» hvor han har en av de sentrale rollene, skriver Merkur.de

Wepper er fra München i Tyskland. Har spilt i flere prisvinnende filmer, men i Norge er han først og fremst kjent for rollen som Harry Klein i «Derrick». Serien gikk som Detektimen på NRK i 22 år. Den siste episoden ble sendt på norsk TV i mars 1999, men fortsatt går det jevnlige repriser av serie.

Men denne høsten har «Harry Klein» havnet på den andre siden og spilt en brutal seriemorder i TV-serien «Protokolle des Bösen».