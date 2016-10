Derfor ble Carola satt ut av Skavlan

Slik hun var på «Skavlan» fredag kveld, har man ikke sett Carola så ofte. Fullstendig målløs og satt ut da den norske talkshow-verten spurte om hun hadde tenkt å fri til forloveden Jimmy.

– Har du tenkt å fri?

Fredrik Skavlan måtte stille Carola Häggkvist (50) spørsmålet to ganger, uten å få svar.

– Altså - det er jo helt fantastisk med kjærligheten og jeg føler, begynner Carola å forklare Fredrik Skavlan og TV-publikummet før hun avbryter seg selv.

På sin instagram-konto gir hun fredag kveld forklaringen på hvorfor hun reagerte som hun gjorde på «Skavlan».

«Klart jeg ble paff da Fredrik stilte meg et så personlig spørsmål «out of the blue», men det som gjorde at jeg reagerte er at jeg egentlig er av den gammeldagse typen som ønsker at mannen skal fri», forklarer Carola.

«Men dette er knapt nok ting man kan si offentlig i dag», skriver Carola og fortsetter:

«Men der og da ble jeg også litt i tvil om jeg skulle snakke om kjærlighetslivet mitt i det hele tatt. Noen ganger trenger man tid for å bygge et godt og solid grunnlag å stå på. Spesielt når det er barn i bildet - og man selv har levd en stund», forklarer Carola.

Første gang svenske og norske medier omtalte forholdet mellom Carola og den fire år yngre Jimmy Källqvist var i slutten av november i 2014. Ifølge Expressen som første omtalte forholdet hadde paret da vært sammen i flere måneder, men klart å holde forholdet hemmelig overfor den svenske kjendispressen.

Ifølge intervjuet med svenske Expressen den gang var Carola «fångad av en stormvind» av hodestups forelskelse.

– En fantastisk, fantastisk mann, sa Carola til den svenske avisen.

Källqvist er musiker og spiller bass i bandet JB Quartet. I Sverige er han litt kjent etter å ha vært kjæreste med Petra Marklund, programleder for populære «Allsang på Skansen». De to skilte lag i mai 2011 etter fem år sammen.