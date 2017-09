Den egentlige grunnen til at Carrie endte opp med «Mr. Big» i «Sex og singelliv»

Candance Bushnell avslører nå at grunnen til at rollefiguren Aiden ikke ble Carries store kjærlighet i TV-serien.

Det har gått nesten ti år siden den første filmen fra «Sex og singelliv»-universet kom ut. TV-serien som gikk på skjermene fra 1998-2004 viser hvordan rollefiguren til Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, har et av-og-på-forhold til «Mr. Big», spilt av Chris Noth.

Denne uken avslørte kvinnen bak serien, Candance Bushnell, grunnen til at de to endte opp sammen ikke har noe med det universet å gjøre i det hele tatt. Derimot er det moren til Bushnell som mente at Carrie og «Mr. Big» skulle ende opp sammen.

– Moren min hatet Aidan, av en eller annen grunn, så jeg kunne ikke være på hans lag, forteller hun til US Weekly.

Sarah Jessica Parker: Ville egentlig ikke ta Carrie-rollen

Rollefiguren Aidan, spilt av John Corbett, var sammen med Carrie over lengre perioder i TV-serien. Selv om de to både holdt sammen lenge og flere ganger fant tilbake til hverandre, var det tilslutt «Mr. Big» som fikk Carrie.

– Jeg følte meg forpliktet til å ta min mors side, avslører Bushnell nå.

Saken fortsetter under videoen

Men moren er ikke den eneste påvirkningskraften på Carries valg av livsledsager. Når US Weekly spør om moren var grunnen til at Carrie og «Mr. Big» endte opp gift, svarer hun bare:

– Kanskje.

Om rollefiguren: – Carrie er fullstendig ulik meg

– Jeg har alltid ønsket meg en ny film

TV-serien strakk seg over seks sesonger, deretter kom det to filmer fra universet. Filmene fikk varierende anmeldelser, men begge to vakte enorm interesse hos publikum.

Siden 2014 har spekulasjonene rundt en tredje film gått, og Sarah Jessica Parker fortalte da at hun håpet på en gjenforening.

– Jeg føler fremdeles at det er en historie der som ikke har blitt fortalt, sa hun da.

Husker du? Lurte på om Miranda, Charlotte og Samantha bare var fantasi

Bunshell forteller nå at hun også har håpet på en ny film.

– Jeg har alltid ønsket meg en ny film. Jeg vet ikke om det noen sinne vil skje, sannsynligvis ikke, sier hun.

Bushnell håper også at Carrie og «Mr. Big» fortsatt holder sammen.

– Forhåpentligvis er de fortsatt lykkelig gift, sier hun.