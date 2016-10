Davy Wathne blir i TV 2

Sportsankeret syns det er hyggelig at hans overordnede ser han som en bidragsyter.

Etter en periode preget av mye usikkerhet, og store kutt i TV 2 vurderte også Davy Wathne (66) om han skulle fortsette i kanalen.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

– Det er ingen ny avtale, men vi konstaterer at vi fortsetter samarbeidet. Jeg har hatt avklarende samtaler med min sjef om hva TV 2 har vært, er og skal være i tiden fremover, forteller Wathne til VG.

Han bestemt seg for å ikke søke sluttpakke, eller si opp stillingen sin.

– Først og fremst fordi det er en arbeidsplass jeg har vært på siden starten. Jeg har hatt det fantastisk moro her, og har fått mange forskjellige oppgaver.

Vil savne kollegene

Han beskriver den siste tiden som en fase med rådvillhet og spekulasjoner internt.

– Med et så grovt innhugg i bemanningen, så har mange lurt på hva TV 2 vil være i 2017, men vi står bedre rustet i 2017 enn vi gjorde i 1992, mener han.

Kanalen må kutte 350 millioner kroner innen 2020, og det innebærer blant annet at 177 ansatte må gå. Tidligere i høst fortalte han at han trodde krisen kom til å bli blodig og fryktelig tøff. Flere kjente ansikt har allerede valgt å ta sluttpakke, blant annet Jan Øyvind Helgesen og Mah-Rukh Ali.

– Vi kommer til å miste og savne mange høyt respekterte kolleger, sier han og legger til:

– Det som er vondt med det er alle de unge som er nødt til å gå, det plager meg og det kommer til å bli som et sår som blir værende her. Vi kommer til å tenke på dem og føle på det at de må gå, forteller sportsankeret.

Vil fortsette som før

I hovedsak vil sportsankeret fortsette å jobbe med mye av det samme han har gjort til nå.

– Mine hovedbeskjeftigelser vil være sportsnyhetene, fotballandslaget og ishockey. Ellers håper jeg at TV 2 vil dekke norsk klubbfotball i det løpende, selv om vi ikke lenger har rettigheter til å sende kampene, sier han.

Sportsankeret har jobbet i kanalen siden oppstarten i 1992. I sommer ble han hverken sendt for å dekke hverken fotball-EM eller OL.

– Da ble jeg forvirret fordi jeg ikke fikk noen begrunnelse fra ledelsen her, men det er en sak som er oppklart og ferdig med, konstaterer Wathne.

Han understreker at han har en stor kjærlighet og høy respekt for kanalen.

– Det har vært en glede å se bedriften ta form, forteller han.