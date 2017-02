«Dansken»: – Når du lager musikk, skal du kle deg litt naken

Esben «Dansken» Selvig (38) måtte gå noen runder med seg selv før han bestemte å gå for kveldens svært personlige tolkning i «Hver gang vi møtes».

Der hedersgjest Eldar Vågan (56) er forsiktig med å utbrodere følelseslivet, gir Esben «Dansken» Selvig (38) full gass. Danskfødte Selvig dropper rappingen og synger seg i stedet gjennom hele sin tolkning av Vågans «Neonlys på Karl Johan» – som nå er blitt til sterkt følelsesladde «Neonlys i København».

38-åringen holder lite tilbake når han utbroderer hvordan det var å flytte fra København til Oslo som smågutt, da foreldrene ble skilt og moren flyttet til Oslo. Særlig var savnet etter faren enormt stort, noe «Dansken» også fortalte om da han som selv ble hyllet.

– Det mest åpenbare ville vært å velge en låt som folk kjenner fra før, men denne spratt liksom ut av høyttalerne og traff meg midt i magen, sier han til VG.

– Gamle minner blusset opp. Jeg kjente plutselig på den følelsen jeg hadde da jeg var liten – og som jeg kan kjenne på den dag i dag, nemlig savnet etter å ha faren min tettere på. Jeg har savnet faren min og Danmark hele livet. Men det er viktig å få frem at jeg har hatt en fin og trygg oppvekst i Norge. Jeg er veldig glad i moren min, min norske stefar og broren min. Og jeg har et veldig godt forhold til faren min, selv om han er langt borte.

Fremføringen røsker godt i hjerterota til de andre rundt bordet. Margaret Berger (31) og Hanne Sørvaag (37) kjemper begge mot tårene, og til og med kveldens beherskede æresgjest blir blank i øynene.

SÅRT: Esben «Dansken» Selvig byr på hele følelsesregisteret. Og han synger. – Jeg er ikke rapper, jeg er Esben, sier han til VG. Foto: TV 2



I dag er han nesten helt og fullt Oslo-mann, men bare nesten. Når «Dansken» runder av med «Allting har en ende, og når jeg en dag kommer så langt – begrav kroppen min i Oslo og hjertet mitt i København», står følelsene å lese i ansiktene til de andre.

Musikeren tror mange mennesker kan kjenne seg igjen i det han synger om, særlig barn med skilte foreldre.

– Selv om man har det bra, og familiene samarbeider godt, lever man med et savn. Man trenger ikke å ha en far i et annet land for å kjenne på det. Særlig bursdager og høytider kan føre til at avstanden uansett føles veldig stor. Jeg har selv tre barn, hvor to av dem er bonusdøtre.

– Hvordan har din egen oppvekst påvirket deg som far?

– Jeg tror det kommer en ny generasjon med foreldre som har opplevd å ha skilte foreldre, og som har førstehåndskunnskap om de følelsene det kan medføre. Og det prøver jeg å være oppmerksom på, siden to av våre barn har en annen far enn meg. Jeg er også veldig opptatt av å ha en god relasjon til barnas far. Noe som heldigvis er gjensidig. Det er i siste ende de voksnes ansvar at barna har det bra.

GREPET: Ida Maria Børli Sivertsen og Margaret Berger. Foto: TV 2

«Dansken» brukte bare 20 minutter på å lage sin versjon av «Neonlys på Karl Johan».

– Dette magiske skjedde – nemlig at en låt bare skriver seg selv. Jeg satt alene i skrivestua, og alt bare kom ut. Musikk handler for meg mye om å bearbeide følelser. Hvis noen kjenner at denne presser på en nerve hos seg selv, så er det fint. Men det var altså ikke planen å være så personlig.

38-åringen forklarer at han gikk noen runder med seg selv.

– Men når du lager musikk, skal du kle deg litt naken. Når det er sagt – dette er ikke en «hjemme hos»-reportasje.

Vågan sier i episoden at han alltid selv har vært tilbakeholden med å brette ut privatlivet.

– Jeg skjønner at folk kan ha interesse av hvordan sofaen min ser ut, men jeg har ikke vist den frem, altså, sier 56-åringen.

Heller ikke «Dansken» byr på det aller mest private.

– Det er ingen som vet hvordan sofaen ser ut hjemme hos meg heller. Jeg er også opptatt av å skille mellom det som er privat og personlig. Denne låten er personlig.

MIDTPUNKT: Eldar Vågen fylte 56 år på innspillingsdagen. Foto: TV 2

«Dansken» ble fan av Vazelina Bilopphøggers tidlig barndommen, og musikken til Vågan og de andre «høggerne» har betydd enormt mye for ham gjennom hele livet.

– Derfor var det spesielt å synge for Eldar. Jeg hadde to musikalske «awakenings» i livet da jeg var liten. Det var Jahn Teigen og Vazelina Bilopphøggers.

Grepet Vågan



Vågan ble rørt av «Dansken»s spesielle hyllest:

– Jeg er ikke typen som gråter, men det var en veldig fin versjon.

– Du satt med blanke øyne?

– Ja, selvsagt. Det var helt tipp topp. I tillegg var det jo bursdagen min!, sier Vågan som ikke får se TV-sendingen i kveld. Da står han og bandet på scenen i Drammen.

– Jeg er heller en som setter av tid til å se meg selv på TV, humrer han.

