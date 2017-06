Charter-Hilde flytter fra Horten: – Aldri følt meg så ensom på et sted som her

Hilde Skovdahl (47) ser etter et nytt sted uten å ha fått en eneste venn i Horten. Horten-patriot Kristin Myrabø Løkeberg beklager exiten og tar byen i forsvar.

Den glade TV-profilen la tidligere i dag ut et innlegg på Facebook hvor hun forklarer at hun forlater Vestfoldbyen.

«Grunnen til at jeg flytter er for at jeg aldri har følt meg så ensom på et sted som her i Horten, og etter at jeg gikk ut av politikken mistet jeg resten av slektningene også».

Hun ble valgt inn i kommunestyret i Horten i 2015, men i februar i fjor trakk hun seg fra politikken etter at hun følte seg mobbet vekk, ifølge TV 2.

Skovdahl er opprinnelig fra Asker. I Facebook-posten skriver hun at hun ikke angrer på at hun flyttet til Horten, hvor hun altså ble valgt inn i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Horten. Men nå er det altså over i Vestfoldbyen.

– Det har vært rart. Jeg gikk inn her med fullt batteri med positivitet. Folk er hyggelige på gaten, men jeg har ikke fått en eneste venn her. Og politikerne gjemmer seg bak reolene når dem ser meg på Meny. Det er en utrolig merkelig følelse at jeg som er så sosial oppleve det sånn, sier Skovdahl til VG.

LIKER SEG VED KYSTEN: Charter-Hilde vil savne strendene i Horten, og ser etter et sted i nærheten av saltvann når hun nå flytter. Her er hun ved Billingstad i Asker, hvor hun kommer fra. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Stakkars de menneskene som har det sånn til daglig. Jeg har aldri kjent på den følelsen før, det var veldig tøft.

Tidligere turistsjef og Horten-patriot Kristin Myrabø Løkeberg synes det er trist Skovdahl forsvinner fra byen. Hun svarer et klart ja på at det er plass til en dame som henne i byen.

– Ja, noe av det første hun sa var jo at vi var en inkluderende by. Jeg er overrasket over at hun ikke følte seg inkludert her. Vi tar i mot folk utenfra uansett hvordan de er, vi er veldig greie, sier Løkeberg til VG.

– Man må være litt frempå og tørre og vise seg også, engasjere seg i en forening eller noe på fritiden. Jeg har inntrykk av at Hilde ikke var så mye ute etter at hun sluttet i politikken.

Skovdahl svarer at hun har engasjert seg like mye etter at hun forsvant fra politikken, men at dette ikke har blitt omtalt i lokalpressen.

Løkeberg berømmer Skovdahl for å ta et oppgjør med mobbing i politikken, slik hun gjorde da hun forlot kommunestyret i februar i fjor.

– Hun fikk ikke noe godt inntrykk av politikken her i byen, det er det flere som har slitt med. Hilde var flink og ryddet opp. Vi kommer til å savne henne, hun var et friskt pust i bybildet.

Skovdahl sier hun vil savne strendene i Horten, og en ting til.

– Jeg har blitt veldig glad i huset mitt, det blir vondt å flytte fra. Jeg har lagt så mye i det. De som flytter inn her vil få det bra.

Nå er «Charter-Hilde» på flyttefot, og hun låser seg ikke til noe område, tvert i mot.

«Nå er jeg åpen for nye mennesker og et nytt bosted. Der det er plass til meg, og der jeg kan få mer jobb oppdrag. Hvor jeg flytter? Ja det kan være alt fra Haparanda til Mallorca. Vi får se! Jeg sier som kung Carl Gustav av Sverige: Nu vänder vi blad och ser framåt!»

Overfor VG understreker hun likevel at hun er nødt til å bosette seg et sted med kyst og saltvann.

– Det er kriterie nummer én. Et annet et er at det er plass til meg! Jeg kan holde motivasjonsforedrag, noe jeg har fått enda mer kjøtt på beinet til nå etter å ha gått gjennom dette. Det kan jeg gjøre hvor som helst!

Men mer politikk blir det ikke:

– Det skal jeg love deg, der ble jeg virkelig skuffa. Jeg trodde politikk handlet om å stå sammen og samarbeide, men det handlet bare om å fremheve seg selv.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Horten-ordfører Are Karlsen onsdag.