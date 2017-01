Bare Carl I. Hagen hilste på «Valkyrien»-skuespiller utkledd som kommunearbeider

Frp-veteran Carl I. Hagen var den eneste som tok seg bryet med å hilse på skuespiller Pål Sverre Hagen da han over flere dager ventet utenfor Oslo rådhus utkledd som kommunearbeider.

Skuespilleren var iført caps og en selvlysende vest med Oslo kommune på ryggen i forbindelse med innspilling av NRK-serien Valkyrien, skriver Aftenposten.

I flere lange pauser ventet han ved ulike innganger i og utenfor Oslo rådhus, og der ble han passert av mange politikere og andre som styrer byen – uten at de verdiget ham et blikk eller hilste på ham.

– Ingen så meg, selv om de passerte meg én og én, og jeg var godt synlig. I disse dager, der en del politikere sliter med tilliten i folket, er det viktig fort dem å huske på at alle er viktige, sier Pål Sverre Hagen til Aftenposten.

Riktig nok var det én person som hilste på den tilsynelatende kommunalt ansatte mannen, nemlig tidligere leder i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen.

HILSTE: Carl I. Hagen Foto: Fredrik Solstad , VG

– For meg som ikke støtter Frps politikk, irriterer det meg desto mer at det var ham. Men jeg må være ærlig, sier Pål Sverre Hagen, som ikke vil nevne navn på dem som overså ham.

Carl I. Hagen sier at han ikke husker mannen i den gule vesten, men han er ikke overrasket over at han hilste.

– Jeg prøver å være en hyggelig og snill kar, og det er naturlig for meg å hilse på alle som jobber for kommunen, sier han.