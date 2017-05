BERGEN (VG) Tiårets største sak i Vanity Fair, kjønnsskiftet til Caitlyn Jenner, startet med et rykte.

– Det ville overrasket deg hva folk sier ja til. Du må bare spørre, forteller Vanity Fair-redaktør Dana Brown.

Han er på Nordiske Mediedager i Bergen for å fortelle om magasinsuksessen og hvordan de klarte å få Caitlyn Jenner til å stille opp på forsiden da hun viste seg for første gang etter kjønnsskiftet.

– Det hadde gått rykter om Bruce Jenners transvestittisme i mange år. Så feature-redaktøren vår fikk tak i nummeret hans og ringte og la igjen en beskjed. Senere fikk vi en oppringning fra en agent som sa «jeg har noe dere kanskje er interessert i». Så vi initierte kontakten, men Caitlyn hadde bestemt seg for ikke å gjøre dette i stillhet. Hun ville få det ut i offentligheten og gå videre med livet, sier Brown.

CAITLYN NÅ: Caitlyn Jenner på Elton Johns AIDS Foundations Oscar-fest i februar. Foto: Charley Gallay , AFP

– Tiårets største øyeblikk



Vanity Fair startet første gang på 1910-tallet og gjenoppsto som vi kjenner det på 80-tallet. Siden da har de institusjonalisert kjendisforsider, ofte fotografert av kjendisfotografen Annie Leibovitz. Magasinutgaven med Caitlyn Jenner satte nye rekorder.

– Den forsiden er et eksempel på bildets kraft. Det var nok vårt største øyeblikk i det siste tiåret. Det bare eksploderte da utgaven kom. Jeg tror den nesten ble utsolgt – den ble et samleobjekt. Og det skjer ikke ofte i våre dager, forteller redaktøren.

Han er også både overrasket og fornøyd med at redaksjonen klarte å holde historien hemmelig i ukesvis. De sendte ikke en gang kommunikasjon digitalt, for å sikre seg at ingen utenforstående fikk nyss i hva som var på gang.

BARE Å SPØRRE: Dana Brown mener det er viktig å spørre. Selv om en bare får landet 20 prosent av forespørslene, kan det gi fantastiske saker. Foto: , Nordiske Mediedager

– Vi forberedte oss i ukesvis på fotoopptaket med Jenner og Annie Leibovitz i Malibu. Det var et tidspunkt i Caitlyns liv hvor hun gjennomgikk seismiske forandringer. Paparazzi hadde omtrent omringet huset og det var streng sikkerhet rundt det. Hun hadde bestemt seg for å gjennomgå flere operasjoner, sier Brown og fortsetter:

– Hun hadde holdt seg innendørs i tre måneder, men åpnet opp hjemmet og livet sitt for Buzz Bissinger (journalisten som skrev intervjuet, journ. anm.). Han tilbragte måneder der. Og jeg har aldri sett Caitlyn lykkeligere enn da stylistene bar inn rekke på rekke med vakre kjoler til fotograferingen. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Trump: det beste som har skjedd journalistikken



Redaktøren en også opptatt av at Donald Trump er en gavepakke til journalistikken.

– Trump er gaven som bare fortsetter å gi. Han er det beste som har skjedd journalistikken på flere tiår, mener Brown.

– Obama-årene var så stille og fri for skandaler, men i øyeblikket Trump vant, endret alt seg.

Han forteller også at Trump sikret Vanity Fair 80.000 nye abonnenter på én uke med en sint tweet i desember 2016, etter at magasinet hadde anmeldt og slaktet en av restaurantene i Trump Tower.

«Har noen sett på de veldig dårlige opplagstallene til Vanity Fair Magazine. Veldig lave, store problemer, død! Graydon Carter, ikke noe talent, kommer til å forsvinne», skrev Trump.

– Støtten vi fikk i etterkant var helt overveldende. Jeg kan ikke huske at vi noensinne har fått 80.000 nye abonnenter på ett år en gang. Men den tweeten fungerte. Trump er så lett å lokke. Det har vært helt fantastisk, sier en smilende redaktør.