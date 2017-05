Caitlyn Jenner til VG: Det handler ikke om kjønnsorganer

LOS ANGELES (VG) Caitlyn Jenner (66) har gjort ferdig alle operasjonene for å bli den kvinnen hun alltid har drømt om å være.

I 65 år var hun Bruce Jenner. OL-gullvinner og ektemannen til Kardashian-klanens overhode Kris Jenner. For snart to år siden fjernet hun adamseplet og sto frem som transvestitt. Bruce ble til Caitlyn.

Nylig gjorde hun seg også ferdig med sin siste operasjon – å fjerne penis.

– Jeg er sikker på at du aldri har intervjuet noen der du spør om deres kjønnsorganer! sier Caitlyn Jenner til VG, og utdyper.

– Det handler ikke om det, men om hva som bor i sjelen og hva vi har mellom ørene. Jeg måtte nevne den siste operasjonen i boken for å være ærlig. Jeg tror det bare er 30- 32 prosent transvestitter som gjør det. Sannheten er at jeg har vært gjennom veldig mye på dette området. Men det fine er at jeg ikke behøver å gjøre noe mer! ler hun.

Tenker ikke på dating



– Var det fysisk smertefullt?

– Ikke så smertefullt som å leve på den den andre måten, sier hun kontant.

Jenner har imidlertid vært bestemt på at hennes nye bok, hvor hun forteller om sitt liv fra Bruce til Caitlyn, ikke bare skal handle om de vanskelige sidene ved hennes situasjon.

Kris Jenner raser etter å ha lest boken: – Alt Caitlyn skriver er oppdiktet

– Jeg lever et fascinerende liv, og ønsker å ha det moro og spre glede. Dessuten er jeg dobbeltvinner. Jeg var olympisk mester og jeg ble også kåret til årets mest glamorøse kvinne. Blir det bedre enn det, baby? spør hun og følger opp med en rungende lattersalve.

Caitlyn Jenner har sagt at hun ikke er interessert i kvinner som partnere lenger. Heller ikke har hun erfaring med menn.

– Hva med dating?

– Det er ikke noe jeg tenker på. Det er viktig for unge transer, men jeg er på et helt annet sted i livet enn unge transer som det er viktig for. Jeg har vært der og gjort det. Jeg har vært gift tre ganger. Jeg elsker livet mitt slik det er nå, svarer Caitlyn Jenner.

Undertrykket Caitlyn



Nå lever hun livet sitt helt ærlig, sier hun. Og hun kaller det en fantastisk følelse.

– Livet ditt er ikke lenger hemmelig?

– Heldigvis ikke! ler hun.

– Jeg hadde disse problemene fra jeg var syv år og min måte å takle det på var gjennom idrett, vise at jeg var maskulin, med å undertrykke henne og la ham leve.

VG anmeldte den norske versjonen av boken: «Det beste fra Kardashians»

Hun understreker at hun likevel elsket å være familiefar, kjøre barna til skolen og «alt det der».

– Jeg kom til et punkt der lille Bruce hadde gjort alt han kunne mens denne kvinnen som hadde levd inni meg i alle disse årene, og som gjorde at jeg måtte snike meg rundt, ikke hadde fått en sjanse. Så jeg tenkte at det var på tide å la henne komme frem. La oss se hva hun kan gjøre!

Bruce Jenner ble OL-mester i tikamp i 1976. Caitlyn Jenner har ny fødselsattest, der hun er kvinne med nytt personnummer. Men det er bare lov i 19 av USAs delstater.

I 1991 giftet Bruce Jenner seg med Kris Kardashian. Han var da far til tre sønner og en datter fra sine to første ekteskap. Hun kom med fire barn, Kourtney, Kimberly (Kim), Khloe og Robert. Sammen fikk de døtrene Kendall og Kylie.

Snakket med barna



Kims reaksjon da han fortalte at han skulle skifte kjønn, var hva hun skulle kalle ham. Caitlyn, svarte han.

«I hvert fall beholdt du K’en i Kardashian-familien», svarte hun lettet.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle fortelle at navnet var med C og ikke K, smiler Jenner nå.

Datteren Kylie: Slet med farens kjønnsskifte

Ifølge amerikanske medier har hun nå ikke kontakt med Kardashian-familien. De har tatt morens parti etter at boken kom ut. Jenner vil bare si følgende om forholdet til Kardashian-jentene:

– Vi har ikke like mye kontakt som da vi bodde sammen. Men de var en stor del av min reise til der jeg er nå.

Jenner forteller at hun fortalte alle barna hva som skjedde hver for seg.

– Jeg foretrakk å snakke med en av gangen, for med alle på samlet var jeg redd for at de kunne rotte seg mot meg. På slutten av samtalen sa sønnen min Brandon at han alltid hadde vært stolt av å være sønnen min, men at han aldri hadde vært så stolt som da, forteller Jenner rørt.

Datteren Kendall lurte også på hva hun skulle kalle faren når han ble kvinne. «Pappa», svarte han.

– I transemiljøet er de veldig strenge på at du skal skifte alt, inkludert navn, men jeg føler ikke at jeg må rette meg etter det. Faktisk har jeg kommet i fare for å bruke Bruce selv. Jeg hadde jo det navnet i så mange år.

Les også: Caitlyn Jenner ut mot Trump-forslag

Enkelt og lett



Jenner forteller hvordan hun tidligere kunne kjøre til Las Vegas med kvinneklær, parykk og sminke. Hun tok det av før hun kom på hotellet, før det igjen kom på på hotellrommet. Om hun var modig, gikk hun ut et kvarter. Men hun snakket ikke med noen, for hun var redd stemmen skulle avsløre henne.

– Det var livet mitt, sier hun.

– Det har vært mye vanskelig i denne prosessen. Hva har vært det beste?

– Fred i sjelen, noe jeg aldri har følt før det siste året. Det var alltid en kamp, mellom Bruce og Caitlyn og samfunnet og familiemedlemmer. Men all strid har blitt borte. Nå er livet mitt så enkelt og lett.